Аваков розповів, які висновки він зробив після зґвалтування у Кагарлику



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсен Аваков зазначив, що поліція є відображенням суспільства із усіма його особливостями

Міністр наголосив, що події в Кагарлику відрізняються від злочину у Врадіївціу 2013 році, тому що цей випадок реформована поліція не намагалася приховати

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що після тортур та зґвалтування у поліції Кагарлика у кожному відділку запрацює система Сustody Records.

Про це Аваков сказав у ході звіту під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Серед нас є герої, трудяги і на жаль, є ті, хто порушує закон. У кожній поліції світу зустрічаються негативні резонансні події, але принципово важливо як система МВС реагує на ці події. У відділку поліції Кагарлика стався ганебний інцидент, коли поліцейські застосували тортури, нанесли побої та згвалтували жінку. Те, що сталося в Кагарлику неприпустимо і потребує жорсткої реакції, яка і послідувала з боку поліції… Ми миттєво відреагували і зробили суттєві висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Нацполіції», - нпаголосив він.

Аваков зазначив, що за підсумками аналізу цього інциденту та сумісного засідання із Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності прийняти певні рішення, щодо введення додаткових функцій інспекції з особового складу Нацполіції. Зокрема:

в усіх підрозділах поліції буде запроваджено систему «Custody Records», тобто повну відео фіксацію слідчих дій;

буде повністю переглянуто кадровий склад інспекції з особового складу, до складу інспекції будуть залучені працівники з досвідом роботи в оперативних підрозділах;

буде підвищено заробітну плату та матеріально-технічне забезпечення інспекції: автомобілі для перевірок, засоби фіксації порушень (бодікамери тощо);

буде надано право перевіряти будь-які підрозділи, служби, окремих працівників під час несення служби, в будь-який час доби;

при професійному відборі кандидатів на службу в поліцію буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності та девіантності поведінки.

Міністр наголосив, що події в Кагарлику відрізняються від Врадіївки, тому що цей випадок реформована поліція не намагається приховати, на відміну від злочину у Врадіївціу 2013 році.

Аваков заявив, що поліція є відображенням суспільства із усіма його особливостями.

«Але ми системно боремося за якість особливого складу поліції, у тому числі жорсткими методами діяльності внутрішній безпеки», - резюмував очільник МВС.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня звітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.

Як повідомлялось, близько 500 осіб мітингують за відставку Авакова під Радою.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.