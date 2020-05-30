Деканоїдзе відповіла, чи просуває її Саакашвілі на посаду голови митниці



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Колишня глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе

Ексглава Нацполіції пов’язує свою долю з грузинською політикою

Колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе спростувала інформацію ЗМІ про те, що Михайло Саакашвілі просуває її на посаду голови митниці.

«Я це читала і, чесно кажучи, це вперше чую. Я тут кілька днів, просто проїздом і чекаю на чартер у Тбілісі. Мені треба було в особистих справах. Я вперше чую від журналістів взагалі, що щось відбувається, що йдуть якісь розмови про моє призначення. Я взагалі нічого не знаю, ніхто зі мною не говорив. У мене таких планів немає», — розповіла Деканоїдзе в інтерв'ю «Радіо Свобода»

За її словами, за час її перебування у Києві у неї не було ніяких політичних зустрічей.

Деканоїдзе розповіла, що наразі активно готується до виборів у Грузії, та не змогла відповісти, чи погодилася б обійняти якусь посаду в Україні.

«Зараз у мене не це запитання немає відповіді. Але, якщо чесно, я пов’язую свою долю з грузинською політикою і Грузією. Я була удостоєна великої честі: служити і для Грузії, і для України», — додала колишня очільниця поліції.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.