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    Зґвалтування у Кагарлику. МВС опублікувало фото підозрюваних поліцейських

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    Підозрювані у&nbsp;зґвалтуванні колишні поліцейські - Зґвалтування у Кагарлику. МВС опублікувало фото підозрюваних поліцейських
    Підозрювані у зґвалтуванні колишні поліцейські
    Фото: Антон Геращенко, Facebook

    Підозрювані у зґвалтуванні і тортурах експоліцейські знаходяться у СІЗО

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив імена і фото поліцейських Кагарлицького відділку, які затримані за підозрою у зґвалтуванні і тортурах.

    «Ось так буде з кожним, хто, одягнувши погони і отримавши владу, порушить Закон і вчинить злочин», - написав він на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото підозрюваних поліцейських.

    На фото Микола Кузів та Сергій Сулима у слідчому ізоляторі:

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    «Попереду на них чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін», - додав Геращенко.

    25 травня Державне бюро розслідувань оприлюднило фото затриманих поліцейських, але обличчя на фото були заретушовані.

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    Зґвалтування у Кагарлику. МВС опублікувало фото підозрюваних поліцейських
    Зґвалтування у Кагарлику. МВС опублікувало фото підозрюваних поліцейських
    Зґвалтування у Кагарлику. МВС опублікувало фото підозрюваних поліцейських

    Як повідомлялося, 24 травня у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Кагарлицьку лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень причетні співробітники поліції. Поліцейських було затримано.

    Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького відділу поліції.

    За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

    Прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

    Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

    Національна поліція України МВС кримінал Антон Геращенко СІЗО Державне бюро розслідувань жінка зґвалтування злочин
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