Зґвалтування у Кагарлику. МВС опублікувало фото підозрюваних поліцейських



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Підозрювані у зґвалтуванні колишні поліцейські Фото: Антон Геращенко, Facebook

Підозрювані у зґвалтуванні і тортурах експоліцейські знаходяться у СІЗО

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив імена і фото поліцейських Кагарлицького відділку, які затримані за підозрою у зґвалтуванні і тортурах.

«Ось так буде з кожним, хто, одягнувши погони і отримавши владу, порушить Закон і вчинить злочин», - написав він на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото підозрюваних поліцейських.

На фото Микола Кузів та Сергій Сулима у слідчому ізоляторі:

«Попереду на них чекає суд і справедливе покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін», - додав Геращенко.

25 травня Державне бюро розслідувань оприлюднило фото затриманих поліцейських, але обличчя на фото були заретушовані.

Як повідомлялося, 24 травня у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Кагарлицьку лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень причетні співробітники поліції. Поліцейських було затримано.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького відділу поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

Прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.