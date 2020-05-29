Поліція назвала причину перестрілки у Броварах



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Затримання учасників перестрілки Фото: npu.gov.ua

Перестрілка сталася через розподіл пасажиропотоку

Сьогоднішня масова перестрілка у Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку між місцевими компаніями. Пошуки та затримання всіх учасників перестрілки продовжуються.

Про це заявили у Національній поліції України.

Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між компаніями «Союзавто» та «Євроавтоальянс», які не змогли поділити пасажиропотік. Обома компаніями володіють підприємці з Києва.

Зараз пошуки причетних до перестрілки продовжуються, частину з них затримали на території Вінницької та Житомирської областей.

Як повідомлялось, поліція затримала щонайменше 20 причетних до перестрілки у Броварах.

Нагадаємо, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.