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    Поліція назвала причину перестрілки у Броварах

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    <span>Затримання учасників перестрілки</span> - Поліція назвала причину перестрілки у Броварах
    Затримання учасників перестрілки
    Фото: npu.gov.ua

    Перестрілка сталася через розподіл пасажиропотоку

    Сьогоднішня масова перестрілка у Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку між місцевими компаніями. Пошуки та затримання всіх учасників перестрілки продовжуються.

    Про це заявили у Національній поліції України.

    Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між компаніями «Союзавто» та «Євроавтоальянс», які не змогли поділити пасажиропотік. Обома компаніями володіють підприємці з Києва.

    Зараз пошуки причетних до перестрілки продовжуються, частину з них затримали на території Вінницької та Житомирської областей.

    Як повідомлялось, поліція затримала щонайменше 20 причетних до перестрілки у Броварах.

    Нагадаємо, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

    Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

    Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.

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