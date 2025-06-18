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Демографка розповіла, які категорії біженців не повернуться в Україну після війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Демографка розповіла, які категорії біженців не повернуться в Україну після війни
Багато українців повернулися ще у перші тижні війни
фото з відкритих джерел

У багатьох країнах Європи рівень життя вищий, ніж в Україні

До України наврядчи повернеться більша частина тих біженців, які виїхали із країни повною родиною, мають хронічно хворих членів сімʼї або вже влаштувалися у країнах з вищим рівнем життя. Про це Liga.net розповіла директорка Інституту демографії і соцдосліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук Елла Лібанова, передає «Главком».

«Рівень життя там був є і довго буде вищий, ніж в Україні. Ну скажімо, якщо йдеться про Німеччину, про Австрію, про Голландію, про Данію – там він вищий, якість життя краща. А тут ми нічого зробити не можемо», – зазначила Лібанова.

Зазначається, що одна з найважливіших причин, чому люди не повернуться, – це лікування важкохворих за кордоном. Тому що онкохворі отримують за страховкою практично весь комплекс послуг безкоштовно: ліки, прилади, якась допомога.

«Я не кажу зараз про якість медичної допомоги, про доступність – там вона безкоштовна. У нас за більшість цих послуг доведеться платити», – сказала Лібанова.

Також наврядчи повернуться ті, де вся родина виїхала. – «Якщо виїхала вся родина – дуже мало шансів, що вони повернуться. А якщо тут залишилися батьки або близькі родичі якісь, або чоловік – шансів значно більше».

Водночас демографка наголосила, що багато українців повернулися ще у перші тижні війни. За даними прикордонної служби, попри вже підписаний указ про воєнний стан, у перші два тижні повномасштабного вторгнення до України повернулися 200 тисяч чоловіків.

Раніше повідомлялося, що у світі зафіксоване зниження кількості біженців. Станом на кінець 2024 року 123,2 млн людей покинули свої домівки через війни, конфлікти, переслідування або порушення прав людини – приблизно на сім мільйонів більше, ніж попереднього року, йдеться в останній доповіді Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). 

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Теги: біженці війна воєнний стан Елла Лібанова сім'я

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