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Німеччина заборонить біженцям привозити дітей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Німеччина заборонить біженцям привозити дітей
Біженцям більше не можна буде привозити свої родини до ФРН
фото із відкритих джерел

Для біженців у Німеччині буде скасовано важливу квоту 

Німеччина заборонить возз'єднання сімей для біженців із тимчасовим статусом захисту. Про це пише Tagesschau, повідомляє «Главком».

За даними видання, кабінет міністрів ФРН має намір призупинити сімейний в'їзд на два роки. Міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт заявив, що країна досягла межі інтеграційних можливостей. З 2018 року до Німеччини могли в'їжджати до тисячі родичів таких біженців на місяць. Тепер цю квоту буде скасовано. Винятки передбачені лише для вкрай тяжких випадків.

Насамперед це рішення вдарить по сирійських родинах. У Німеччині проживає понад 350 тис. людей з тимчасовим захистом, більшість із них – із Сирії. Вони не мають повноцінного статусу біженця за Женевською конвенцією, але їм за рішенням німецьких міграційних органів загрожує небезпека в рідній країні. Тепер тимчасовий захист дає право жити та працювати в Німеччині, але не гарантує возз'єднання із родиною. Ця група людей знову опиниться в ізоляції.

Добриндт наголошує: Німеччина має «переписати міграційну політику» і позбутися чинників, які залучають нових біженців. Він посилається на перевантаженість муніципалітетів та втому суспільства. Проте правозахисники, включаючи понад 30 неурядових організацій, критикують рішення. Вони попереджають: заборона сімейного в'їзду не лише порушує право на родину, а й штовхає людей до небезпечних нелегальних маршрутів.

У 2024 році Німеччина видала близько 120 тис. віз для возз'єднання, із них лише 12 тис. – для тимчасово захищених. Тепер і ця нагода для біженців зникає.

Канцлер Фрідріх Мерц ще у січні обіцяв посилити міграційні правила, стверджуючи, що ФРН більше не може приймати мігрантів та біженців. Його політичні конкуренти звинувачували Мерца у спробах перехопити правий порядок денний у «Альтернативи для Німеччини».

У середині травня Мерц заявив, що може перенести процедуру надання притулку до країн, які не входять до Європейського Союзу, щоб стримати нелегальну міграцію.

Нагадаємо, припинення виплати готівкою у Німеччині запровадження спеціальних платіжних карток, які обмежили зняття готівки, заборона використовувати виплати в букмекерських конторах або для переказу грошей за кордон – все це дає результати. Статистика показує, що з регіонів, де були запроваджені картки, їде все більше прохачів притулку. 

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Теги: Німеччина статистика біженці Фрідріх Мерц правила

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