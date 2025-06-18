Тисячі українських біженців у Великій Британії опинилися у підвішеному стані

Україна закликає громадян повернутися, а Велика Британія не пропонує біженцям ніяких дієвих програм, щоб продовждити перебування

Візові програми у Великій Британії ставлять українських біженців у ситуацію невизначеності. Про це пише «Главком» із посиланням на видання The Independent.

Понад 218 тис. українців прибули до Великої Британії з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Вони отримали тимчасовий захист за спеціальними візовими програмами – Homes for Ukraine та Family Scheme. Але вже зараз багато хто з них знову відчуває невизначеність: уряд Британії не запропонував шляху до постійного проживання, а термін дії їхніх віз добігає кінця.

36-річна Лідія, яка втекла з України з немовлям і малюком, тепер боїться, що в разі відсутності чіткого механізму продовження дозволу на проживання їй доведеться повертатися до зруйнованої війною країни.

«Навіть якщо оголосять перемир’я, я не повірю, що все скінчилося. Через п’ять років росіяни можуть знову прийти. Мого сина заберуть у військо, а доньку можуть вбити або зґвалтувати», – каже вона.

Як свідчить опитування Управління національної статистики Великої Британії, проведене 2024 року, майже 70% українських біженців хотіли б залишитися. Але без визначеного правового статусу багато хто буде змушений або шукати притулку в інших країнах, або повертатися в Україну попри загрозу.

Наразі уряд Великої Британії запропонував лише 18-місячне продовження тимчасових віз. Можливості для постійного проживання не передбачено. Представники МВС Британії заявили, що таке рішення узгоджується з наміром українського уряду повернути своїх громадян додому.

У грудні 2024 року в Україні навіть створили Міністерство національної єдності – для підтримки повернення понад 7 мільйонів громадян.

Однак представники благодійних організацій вважають, що примусове повернення – не вихід. Вони наголошують, що українцям слід надати право вибору. Багато хто вже інтегрувався в британське суспільство, діти ходять до місцевих шкіл і вважають себе британцями.

«Україні, звісно, потрібні люди для відновлення, але повертатися мають ті, хто цього хоче. Потрібно дати людям право на вибір», – зазначає Стан Бенеш, директор благодійної організації Opora.

Євросоюз вже запропонував продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року. Лондон закликають зробити аналогічний крок: розширити терміни віз до 36 місяців і створити шлях до постійного поселення.

Через невизначеність деякі українці вже звертаються по статус біженця: лише за перший квартал 2025 року було подано майже 380 заяв – утричі більше, ніж за весь 2024 рік.

Благодійники зазначають, що без ясності щодо майбутнього українці не можуть орендувати житло, отримати стабільну роботу чи побудувати життя в новій країні. Більшість працює не за спеціальністю або шукає тимчасову зайнятість. А ризик опинитися без даху над головою у біженців із України вдвічі вищий, ніж у середньому по країні.

Без чіткої імміграційної політики навіть ті, хто вже інтегрувався, залишаються в підвішеному стані – без гарантій, що зможуть залишитися у країні, яку вже вважають домом.

Нагадаємо, Велика Британія призупинила прийом заявок на продовження віз за програмою Homes for Ukraine, що викликало труднощі для українських біженців, включаючи втрату роботи та проблеми з орендою житла.