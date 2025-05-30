Влада Швейцарії змушує кантони знайти роботу українським біженцям

До кінця 2025 року не менше 50% українських біженців мають працювати у Швейцарії

Федеральний уряд Швейцарії має намір досягти більш ефективної трудової інтеграції українських біженців з посвідкою на проживання категорії S. Встановлено чітку мету: до кінця 2025 року не менше 50% власників цього дозволу мають бути працевлаштовані. Нині цей показник становить близько 38%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Swissinfo.

У середу, 28 травня 2025 року, Федеральна рада на черговому засіданні офіційно затвердила цей цільовий показник для тих, хто прожив у Швейцарії не менше трьох років.

Нагадаємо, рік тому уряд доручив Федеральному департаменту/міністерству юстиції та поліції (FDJP), який займається міграційними досьє, проаналізувати можливість запровадження фінансових стимулів для кантонів, які відстають. Однак спільна робоча група за участю представників федерального рівня та самих кантонів дійшла висновку, що бонусна система не призведе до очікуваного ефекту.

Проте, починаючи з 2026 року, кантони з рівнем зайнятості українок та українців, що суттєво нижчі від середнього, будуть зобов'язані вжити додаткових заходів. На першому етапі вони мають розробити та реалізувати конкретний план дій щодо підвищення зайнятості таких біженців. Якщо цих кроків виявиться недостатньо, система соціальної інтеграції мігрантів у відповідному кантоні підлягатиме зовнішній експертній оцінці.

До слова, Європейський Союз готується до перегляду правової основи захисту українців, які шукають притулку від війни. Директива про тимчасовий захист (TPD), запущена у березні 2022 року як екстрене рішення, тепер випробовує межі законодавства ЄС, і Брюссель активно шукає подальші кроки.