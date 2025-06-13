ЄС продовжив тимчасовий захист українців до 2027 року та готує план їх повернення

У Євросоюзі перебуває близько 5 млн українців

Сьогодні, 13 червня, Європейський Союз продовжує механізм тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі. Інформує «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні ми продовжуємо тимчасовий захист для громадян України, але ми також обговорюємо шлях уперед, дорожню карту, тому що українці, звичайно, відчайдушно потребують повернення своїх людей для відбудови країни, і саме цим ми займаємося», – сказав Бруннер.

Він також повідомив, що на засіданні бере участь віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, якого запросили до обговорення: «Я дуже радий, що він прийняв моє запрошення приїхати сюди сьогодні, тому що завжди важливо не просто говорити про Україну, а говорити з Україною та говорити з ними, це важливо».

У свою чергу Чернишов назвав свою участь у засіданні «унікальною» і відзначив, що міністри обговорять підтримку ЄС Україні.

«Нас поінформували про продовження тимчасового статусу захисту для українських біженців ще на один рік, до березня 2027 року. Дуже важливо забезпечити цим людям ясність щодо планування їхнього життя та їхньої безпеки. І ми дуже вдячні Європейському Союзу за це дуже важливе та своєчасне рішення», – сказав міністр.

Він підкреслив, що через російські атаки ситуація в Україні залишається драматичною: «Сьогодні ми отримуємо повну підтримку міністрів внутрішніх справ країн Європи».

Міністр також наголосив на важливості роботи з українцями, які перебувають у Європі під тимчасовим захистом: «Зараз у нас близько 5 млн українців перебувають під тимчасовим захистом, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення. І це число зростає. 60% людей знаходяться в Німеччині, Польщі, Чехії. Німеччина – це країна, яка прийняла найбільше українців. Це понад 1,2 мільйона людей. І важливо, щоб ми були готові добровільно повернути частину українців або більшість українців після закінчення війни та встановлення стабільного миру. Ми готуємо спеціальні центри у столицях країн Європейського Союзу, які називаються «хабами єдності», що надаватимуть професійні послуги як тим українцям, які розглядають можливість добровільного повернення додому після досягнення миру, так і тим, хто вирішить інтегруватися в країни Європейського Союзу», – розповів Чернишов.

Раніше Європейський Союз продовжував чинність Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також запропонує країнам-членам рекомендації щодо подальших дій.



Також «Главком» повідомляв, що питання розміщення українських біженців у тих країнах Євросоюзу, де для них створені сприятливіші умови, може призвести до зростання напруженості між державами-членами ЄС. До того ж питання, що взагалі робити з українськими біженцями після закінчення дії тимчасового захисту, викликає суперечки між країнами.