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Кількість біженців у Німеччині сягла рекорду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Кількість біженців у Німеччині сягла рекорду
Біженці продовжують приїздити до Німеччини
фото із відкритих джерел

За минулий рік до ФРН прибули 124 тис. біженців, 108 тис. з них – українці.

Кількість біженців у Німеччині зросла на 124 тис. людей за рік і досягло 3,5 млн. Приблизно кожен третій із них прибув із України. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Близько 1,2 млн осіб із відповідним статусом на території ФРН прибули з України. Близько 710 тис. було визнано біженцями відповідно до Женевської конвенції про біженців, 43 тис. – особами, які мають право на притулок. Заборона на висилку встановлена ​​щодо 197 тис. осіб, з них близько 130 тис. – з Афганістану.

За минулий рік, уточнила депутатка Клара Бюнгер, до ФРН прибули 124 тис. біженців, 108 тис. з них – українці. Офіційно покинути країну зараз зобов'язані 200 тис. осіб. Однак 178 тис. із них, за даними уряду, продовжують перебувати в Німеччині на умовах тимчасового перебування. 

Нагадаємо, Німеччина заборонить возз'єднання сімей для біженців із тимчасовим статусом захисту. Кабінет міністрів ФРН має намір призупинити сімейний в'їзд на два роки. Міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт заявив, що країна досягла межі інтеграційних можливостей. З 2018 року до Німеччини могли в'їжджати до тисячі родичів таких біженців на місяць. Тепер цю квоту буде скасовано. Винятки передбачені лише для вкрай тяжких випадків.

До слова, у Німеччині припинення виплати готівкою, запровадження спеціальних платіжних карток, які обмежили зняття готівки, заборона використовувати виплати в букмекерських конторах або для переказу грошей за кордон – все це дає результати. Статистика показує, що з регіонів, де були запроваджені картки, їде все більше прохачів притулку. 

 

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Теги: притулок Німеччина біженці мігранти українці

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