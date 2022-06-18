Зеленський у Миколаєві нагородив Кіма та лікарів (фото)

Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні

Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. Про це ідеться в повідомленні Офісу президента.

«Було обговорено стан економіки Миколаївщини, а також шляхи розв'язання інфраструктурних питань. Зокрема, йшлося про відновлення водопостачання обласного центру, яке будо ускладнене через пошкодження мереж водогону внаслідок ворожих обстрілів», – ідеться у повідомленні.

Крім того, приділили увагу ситуації в сільському господарстві, зокрема проблемам,пов’язаним зі збором цьогорічного врожаю, забезпеченню фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Також учасники наради зосередилися на розв'язанні питання наявності приміщень для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів.

Представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря.

Учасники наради обговорили загрози із суходолу, зокрема з боку невизнаного Придністров’я, з моря, а також розглянули ситуацію на острові Зміїний. Окрему увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ «Примор’я» та його оборонним потребам.

Крім того, Володимир Зеленський вручив державні нагороди. За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони населених пунктів від російських загарбників, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, орденом «За мужність» ІІІ ступеня – міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Глава держави також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.

Президент оглянув будівлю Миколаївської ОДА, яка зазнала руйнувань унаслідок ракетного удару з боку російських військ. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про обставини обстрілу та про 37 жертв цього злочину.

Володимир Зеленський доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих унаслідок обстрілу будівлі.

«Важливо, щоб ми вирішили, як можемо допомогти членам цих сімей, не маємо забувати про них», – сказав глава держави.

Також у своєму Telegram-каналі Зеленський повідомив, що побував у лікарні швидкої допомоги в Миколаєві та нагородив лікарів.

«Напередодні професійного свята медичних працівників подякував лікарям за їхню непросту й важливу роботу, чуйність і врятовані життя. Ви — героїчні люди з великим і добрим серцем», – написав президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки постійній підтримці США Збройні Сили України мають вагомі результати на передовій на цьому тижні.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську.

Нагадаємо, учора, 15 червня, стало відомо, що США виділять Україні новий пакет зброї на $1 млрд.

Німеччина ж передасть Україні реактивні системи залпового вогню.

Міністр оборони США Ллойд Остін, підбиваючи проміжні підсумки третьої зустрічі союзників у Рамштайні, зазначив, що Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії.