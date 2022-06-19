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  3. Південь не віддамо: Зеленський звернувся до українців (відео)
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    Новини

    Південь не віддамо: Зеленський звернувся до українців (відео)

    Зеленський підбив підсумки 115-го дня війни - Південь не віддамо: Зеленський звернувся до українців (відео)
    Зеленський підбив підсумки 115-го дня війни

    фото: кадр з відео

    Президент записав звернення щодо ситуації на півдні

    Президент Володимир Зеленський 18 червня відвідав Одещину та Миколаївщину. У своєму зверненні глава держави наголосив, що захисники обов'язково повернуть усі території, які тимчасово окупували росіяни.

    Зеленський звернувся з традиційним зверненням до нації, щоправда, не близько опівночі, як зазвичай, а о 05:35 ранку.

    «Повертаюся з півдня – відвідав передові позиції на Миколаївщині, сам Миколаїв, а також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисниками і захисницями – військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них – впевнений, всі вони не сумніваються у нашій перемозі. Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським – буде безпечним», – сказав президент.

    Нагадаємо, під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

    Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки постійній підтримці США Збройні Сили України мають вагомі результати на передовій на цьому тижні.

    До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Південь не віддамо: Зеленський звернувся до українців (відео)