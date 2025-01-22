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День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
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День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
День Соборності України щорічно відзначається 22 січня
фото з відкритих джерел

22 січня українці відзначають День Соборності України на честь проголошення Акту злуки Української Народної Республіки

22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1918 році IV Універсалом Української Центральної Ради була проголошена незалежність, а через рік, у 1919-му, у цей же день на Софійській площі у Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Так, уперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу.

«Главком» підготував найкращі привітання з Днем Соборності у прозі і віршах та яскравих листівках.

Привітання з Днем Соборності у прозі

Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

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Вітаю з Днем Соборності України і щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

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22 січня – День Соборності України, одне із головних свят. Щиро вітаю та бажаю здоров'я і добробуту вашій сім'ї. Нехай життя кожного українця буде радісним, щасливим і мирним. Нехай сонце завжди освітлює Україну, нехай в ній живеться тепло, світло і затишно.

***

Вітаю з Днем Соборності України! Щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

***

Сьогодні український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії – День Соборності. Це свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. Ми вкотре змушені боротися за нашу єдність, незалежність та свободу. За час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, ми довели, що ми сильна та незламна нація. Тримаймо стрій та йдемо далі до перемоги!

***

Вітаю з Днем Соборності України і щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

***

З Днем Соборності України! Нехай любов до рідного краю об'єднує нас, допомагає йти до перемоги та процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України. Добробуту та миру!

***

Вітаю з великим святом – Днем Соборності України. Сьогодні хочу побажати тобі бути одним цілим з народом, цінувати міцну дружбу, завжди отримувати братську допомогу та повагу земляків. Миру, добра і згуртованості всій країні!

***

З Днем Соборності України! Нехай кожен момент цього святкового дня наповнює твоє серце гордістю за величну історію нашої незалежної України! Слава Україні!

***

Привітання з Днем Соборності у віршах

З Днем соборності, свободи і єднання!
Кожен день – із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.

***

З днем соборності привітаю кожного,
І побажаю українцям успіху крилатого.
Країні завжди йти вперед і розвиватися,
І чвари не впускати до рідної хати!

***

Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!

***

День Соборності відзначить
Український весь народ,
Кожен українець щастя
У це свято нехай знайде,
Згадаймо ми сьогодні разом
Про єдність всієї країни,
Світ панує нехай в Україні,
І не буде нехай війни!

***

З Днем соборності, свободи і єднання!
Кожен день – із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.

***

Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!

***

Я співаю про тебе, прекрасна країно,
Де хлібами духмяними вкриті поля,
І про шлях твій до волі, моя Україно,
Незалежна та славна слов'янська земля!

Привітання з Днем Соборності України у яскравих листівках

День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках фото 1
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках фото 2
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках фото 3
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках фото 4
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках фото 5
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках фото 6
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках фото 7
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках фото 8
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках фото 9

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Теги: незалежність Україна День Соборності свято українці

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