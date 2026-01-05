Малюнок юної бучанки стане різдвяною листівкою у Шотландії: деталі проєкту

Злата Турманенко представила на розгляд журі та глядачів власний малюнок, який підкорив аудиторію своєю щирістю

Учениця Бучанського ліцею №4 Злата Турманенко здобула перемогу в міжнародній онлайн-виставці дитячих малюнків. Роботу юної художниці обрали для друку благодійних листівок у Великій Британії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Зазначається, що виставка була організована в межах співпраці волонтерського об’єкту Dovira та музею української культури у Шотландії – MUCCS (Museum of Ukrainian Culture in Scotland). Головною метою проєкту стало поєднання дитячої творчості з благодійною складовою для підтримки культурних ініціатив.

Злата Турманенко представила на розгляд журі та глядачів власний малюнок, який підкорив аудиторію своєю щирістю та оригінальним творчим підходом. За результатами онлайн-голосування робота бучанки отримала найбільшу підтримку.

Бучанка Злата Туманенко намалювала українське Різдво фото: Бучанська міська рада/Facebook

Перемога у конкурсі має практичне продовження: малюнок Злати буде надрукований як різдвяна благодійна листівка у межах спільного проєкту Dovira × MUCCS. Отримані кошти від продажу листівок спрямують на благодійні цілі.

