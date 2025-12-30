Державні та міжнародні свята у січні 2026: як відпочиватимуть українці на новорічні свята

Скільки буде робочих днів у першому місяці року

Січень в Україні є першим місяцем року, який насичений важливими державними, міжнародними та професійними святами, а також завершує різдвяно-новорічний цикл.

«Главком» публікує актуальний перелік свят у січні 2026 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за січень

У січні 2026 року українці матимуть 22 робочих і 9 вихідних днів:

Робочі дні (понеділок–п’ятниця): 1–2, 5–9, 12–16, 19–23, 26–30 січня.

1–2, 5–9, 12–16, 19–23, 26–30 січня. Вихідні дні (суботи та неділі): 3–4, 10–11, 17–18, 24–25, 31 січня.

Зверніть увагу, що 1 січня (Новий рік) випадає на четвер. В умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Важливі свята в Україні у січні 2026 року

1 січня – Новий рік, День святого Василя..

– Новий рік, День святого Василя.. 22 січня – День Соборності України.

– День Соборності України. 24 січня – День зовнішньої розвідки України.

– День зовнішньої розвідки України. 27 січня – День пам'яті жертв Голокосту.

– День пам'яті жертв Голокосту. 29 січня – День пам'яті Героїв Крут.

На січень припадає багато визначних свят, як державних, так і міжнародних: