Державні та міжнародні свята у січні 2026: як відпочиватимуть українці на новорічні свята

Державні та міжнародні свята у січні 2026: як відпочиватимуть українці на новорічні свята
колаж: glavcom.ua

Скільки буде робочих днів у першому місяці року

Січень в Україні є першим місяцем року, який насичений важливими державними, міжнародними та професійними святами, а також завершує різдвяно-новорічний цикл.

«Главком» публікує актуальний перелік свят у січні 2026 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за січень

У січні 2026 року українці матимуть 22 робочих і 9 вихідних днів:

  • Робочі дні (понеділок–п’ятниця): 1–2, 5–9, 12–16, 19–23, 26–30 січня.
  • Вихідні дні (суботи та неділі): 3–4, 10–11, 17–18, 24–25, 31 січня.

Зверніть увагу, що 1 січня (Новий рік) випадає на четвер. В умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Важливі свята в Україні у січні 2026 року

Державні та міжнародні свята у січні 2026: як відпочиватимуть українці на новорічні свята фото 1
  • 1 січня – Новий рік, День святого Василя..
  • 22 січня – День Соборності України.
  • 24 січня – День зовнішньої розвідки України.
  • 27 січня – День пам'яті жертв Голокосту.
  • 29 січня – День пам'яті Героїв Крут.

На січень припадає багато визначних свят, як державних, так і міжнародних:

  • 1 січня – Новий рік, День Василя.
  • 2 січня – День в’язня.
  • 6 січня – Богоявлення, або Водохреще.
  • 11 січня – Всесвітній день «Дякую», Міжнародний день «спасибі».
  • 12 січня – День українського політв’язня, Тетянин день.
  • 15 січня – День Управління державної охорони України
  • 17 січня – День дітей-винахідників.
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим.
  • 21 січня – Міжнародний день обіймів.
  • 22 січня – День Соборності України, День святкування життя.
  • 24 січня – День Ксенії.
  • 26 січня – Всесвітній день митниці.
  • 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
  • 28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних.
  • 29 січня – День пам'яті Героїв Крут.
  • 30 січня – Всесвітній день нетолерантності, День допомоги людям, хворим на проказу.
  • 31 січня – Всесвітній день ювеліра.

