Державні та міжнародні свята у січні 2026: як відпочиватимуть українці на новорічні свята
Скільки буде робочих днів у першому місяці року
Січень в Україні є першим місяцем року, який насичений важливими державними, міжнародними та професійними святами, а також завершує різдвяно-новорічний цикл.
«Главком» публікує актуальний перелік свят у січні 2026 року.
Календар робочих, вихідних та святкових днів за січень
У січні 2026 року українці матимуть 22 робочих і 9 вихідних днів:
- Робочі дні (понеділок–п’ятниця): 1–2, 5–9, 12–16, 19–23, 26–30 січня.
- Вихідні дні (суботи та неділі): 3–4, 10–11, 17–18, 24–25, 31 січня.
Зверніть увагу, що 1 січня (Новий рік) випадає на четвер. В умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Важливі свята в Україні у січні 2026 року
- 1 січня – Новий рік, День святого Василя..
- 22 січня – День Соборності України.
- 24 січня – День зовнішньої розвідки України.
- 27 січня – День пам'яті жертв Голокосту.
- 29 січня – День пам'яті Героїв Крут.
На січень припадає багато визначних свят, як державних, так і міжнародних:
- 1 січня – Новий рік, День Василя.
- 2 січня – День в’язня.
- 6 січня – Богоявлення, або Водохреще.
- 11 січня – Всесвітній день «Дякую», Міжнародний день «спасибі».
- 12 січня – День українського політв’язня, Тетянин день.
- 15 січня – День Управління державної охорони України
- 17 січня – День дітей-винахідників.
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим.
- 21 січня – Міжнародний день обіймів.
- 22 січня – День Соборності України, День святкування життя.
- 24 січня – День Ксенії.
- 26 січня – Всесвітній день митниці.
- 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
- 28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних.
- 29 січня – День пам'яті Героїв Крут.
- 30 січня – Всесвітній день нетолерантності, День допомоги людям, хворим на проказу.
- 31 січня – Всесвітній день ювеліра.
