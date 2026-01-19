Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію

Дискусії активізувалися на тлі загострення відносин між Брюсселем і адміністрацією Дональда Трампа

Низка держав Європейського Союзу в закритому режимі обговорює можливість створення нового безпекового союзу як альтернативи НАТО: без участі Сполучених Штатів, але з залученням України як одного з ключових партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними Politico, розмови про новий формат безпеки посилилися після різкого загострення відносин між ЄС і Вашингтоном через заяви Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії та погрози запровадити каральні тарифи проти будь-якої держави, яка перешкоджатиме цьому.

Європейські посадовці у приватних розмовах називають поведінку Трампа «надмірною» та такою, що переходить межі допустимого для союзника. Один із високопоставлених дипломатів, який говорив на умовах анонімності, зазначив: «Це сприймається як крок занадто далеко. Європу неодноразово критикували за слабкість щодо Трампа – у цьому є частка правди, але в нас теж є червоні лінії».

Інший старший європейський чиновник підкреслив, що зміни в політиці США можуть бути довгостроковими, а не тимчасовими: «У політиці Вашингтона відбувається зсув, і в багатьох аспектах він виглядає постійним. Чекати, що все повернеться до попереднього стану – не вихід. Потрібен упорядкований і скоординований перехід до нової реальності».

У цьому контексті частина країн ЄС розглядає ідею так званої «коаліції охочих» як основу для майбутнього альянсу без США. Йдеться не про негайну заміну НАТО, а про поступове формування паралельної структури, здатної діяти автономно у випадку, якщо американська підтримка стане ненадійною.

Окреме місце в цих дискусіях посідає Україна. За даними співрозмовників Politico, Київ розглядають як одного з ключових потенційних учасників нового союзу, завдяки великій армії, розвиненій дроновій галузі та реальному бойовому досвіду, якого не має жодна інша європейська держава.

Водночас європейські урядовці визнають, що будь-який рух у бік оборонної автономії від США матиме серйозні ризики. По-перше, це може спричинити економічні втрати через торговельні війни з Вашингтоном. По-друге, Європа наразі не повністю готова забезпечувати власну безпеку без американської військової присутності.

Також зазначається, що можливе дистанціювання Європи від США матиме наслідки і для самого Вашингтона. Зокрема, Сполучені Штати можуть втратити доступ до частини військової інфраструктури в Європі: баз, аеродромів та логістичних центрів, які нині допомагають їм проєктувати силу в Африці та на Близькому Сході.

Попри це, європейські столиці дедалі частіше сходяться на думці, що залежність від США як головного гаранта безпеки стає стратегічно небезпечною. Раніше Європейський Союз запевнив, що продовжує повноцінну роботу над майбутніми гарантіями безпеки для України разом зі Сполученими Штатами, і політична криза довкола Гренландії не сповільнила цей процес.