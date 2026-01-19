Головна Світ Політика
search button user button menu button

Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію
Європейські країни обговорюють безпековий альянс без США за участі України
фото: DPA

Дискусії активізувалися на тлі загострення відносин між Брюсселем і адміністрацією Дональда Трампа

Низка держав Європейського Союзу в закритому режимі обговорює можливість створення нового безпекового союзу як альтернативи НАТО: без участі Сполучених Штатів, але з залученням України як одного з ключових партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними Politico, розмови про новий формат безпеки посилилися після різкого загострення відносин між ЄС і Вашингтоном через заяви Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії та погрози запровадити каральні тарифи проти будь-якої держави, яка перешкоджатиме цьому.

Європейські посадовці у приватних розмовах називають поведінку Трампа «надмірною» та такою, що переходить межі допустимого для союзника. Один із високопоставлених дипломатів, який говорив на умовах анонімності, зазначив: «Це сприймається як крок занадто далеко. Європу неодноразово критикували за слабкість щодо Трампа – у цьому є частка правди, але в нас теж є червоні лінії».

Інший старший європейський чиновник підкреслив, що зміни в політиці США можуть бути довгостроковими, а не тимчасовими: «У політиці Вашингтона відбувається зсув, і в багатьох аспектах він виглядає постійним. Чекати, що все повернеться до попереднього стану – не вихід. Потрібен упорядкований і скоординований перехід до нової реальності».

У цьому контексті частина країн ЄС розглядає ідею так званої «коаліції охочих» як основу для майбутнього альянсу без США. Йдеться не про негайну заміну НАТО, а про поступове формування паралельної структури, здатної діяти автономно у випадку, якщо американська підтримка стане ненадійною.

Окреме місце в цих дискусіях посідає Україна. За даними співрозмовників Politico, Київ розглядають як одного з ключових потенційних учасників нового союзу, завдяки великій армії, розвиненій дроновій галузі та реальному бойовому досвіду, якого не має жодна інша європейська держава.

Водночас європейські урядовці визнають, що будь-який рух у бік оборонної автономії від США матиме серйозні ризики. По-перше, це може спричинити економічні втрати через торговельні війни з Вашингтоном. По-друге, Європа наразі не повністю готова забезпечувати власну безпеку без американської військової присутності.

Також зазначається, що можливе дистанціювання Європи від США матиме наслідки і для самого Вашингтона. Зокрема, Сполучені Штати можуть втратити доступ до частини військової інфраструктури в Європі: баз, аеродромів та логістичних центрів, які нині допомагають їм проєктувати силу в Африці та на Близькому Сході.

Попри це, європейські столиці дедалі частіше сходяться на думці, що залежність від США як головного гаранта безпеки стає стратегічно небезпечною. Раніше Європейський Союз запевнив, що продовжує повноцінну роботу над майбутніми гарантіями безпеки для України разом зі Сполученими Штатами, і політична криза довкола Гренландії не сповільнила цей процес. 

Читайте також:

Теги: Україна Європа коаліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмельницька АЕС взимку.
Народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України
Вчора, 17:52
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що надання коштів здійснюватиметься в межах механізму посиленої співпраці за участі 24 з 27 держав-членів ЄС
Єврокомісія ухвалила план надання Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Куди підуть гроші?
14 сiчня, 13:35
Гуляйпільський напрямок став ключем до Запоріжжя для окупантів
Гуляйпільський напрямок: у Росії спливає час
11 сiчня, 09:05
РПЦ давно не говорить про віру, совість чи спасіння
Сатана Кирило вже не ховається за рясою – він говорить у прямому ефірі
9 сiчня, 13:30
Маринович пояснив, що війна не змінила українські еліти
«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу
8 сiчня, 11:53
Трамп укотре повторив, що війни в Україні ніколи б не було, якби він був президентом
Трамп розповів, що насправді думає про Путіна
3 сiчня, 20:57
Став відомий дохід літніх людей в ЄС
Якими є реальні пенсії в Європі: де люди похилого віку отримують €38 тис. на рік
23 грудня, 2025, 09:04
Президент України пояснив, що лякає Росію найбільше
Зеленський назвав головний страх Росії
19 грудня, 2025, 19:21
Умєров: Україна і США почали новий етап раунду консультацій
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
19 грудня, 2025, 18:25

Політика

Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України
Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України
Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію
Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію
Лукашенко отримав запрошення до Ради миру Трампа щодо Гази
Лукашенко отримав запрошення до Ради миру Трампа щодо Гази
Брюссель запевнив: конфлікт через Гренландію не торкнеться України
Брюссель запевнив: конфлікт через Гренландію не торкнеться України
Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні
Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні
Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»
Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua