Захарова: плани Заходу і України загрожують миру в Європі

Захарова додала, що плани Заходу і України стають все більш небезпечними і руйнівними для майбутнього Європи та її населення

У МЗС РФ заявили, що декларація «коаліції рішучих» не має нічого спільного з миром, і Росія розглядатиме розміщених в Україні військових країн Заходу як «законні бойові цілі». Про це йдеться у коментарі речниці МЗС Росії Марії Захарової.

6 січня в Парижі учасники так званої «коаліції рішучих» підписали декларацію щодо гарантій безпеки для України. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що документ, на думку Москви, не має стосунку до мирного врегулювання.

«Він націлений не на досягнення міцного миру і безпеки, а на продовження мілітаризації, ескалацію і розростання конфлікту», – сказала представниця російського міністерства.

Захарова заявила, що розміщення в Україні військ і військових об'єктів Заходу буде розглядатися як інтервенція, що несе загрозу безпеці, а підрозділи і військові об'єкти Заходу в Україні будуть розглядатися як законні бойові цілі.

Вона додала, що плани Заходу і України стають все більш небезпечними і руйнівними для майбутнього Європи та її населення.

Нагадаємо, 6 січня лідери «коаліції охочих» оприлюднили заяву за підсумками переговорів у Парижі під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

Україна у політичному та військовому сенсах – це єдина країна, яка може протистояти Росії. Таку думку висловив в інтервʼю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Як зазначив Мережко, Україна може претендувати на лідерство у новій системі світу, коли Російська Федерація розпадеться.