Головна Країна Політика
search button user button menu button

РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»
Захарова: плани Заходу і України загрожують миру в Європі
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Захарова додала, що плани Заходу і України стають все більш небезпечними і руйнівними для майбутнього Європи та її населення

У МЗС РФ заявили, що декларація «коаліції рішучих» не має нічого спільного з миром, і Росія розглядатиме розміщених в Україні військових країн Заходу як «законні бойові цілі». Про це йдеться у коментарі речниці МЗС Росії Марії Захарової. 

6 січня в Парижі учасники так званої «коаліції рішучих» підписали декларацію щодо гарантій безпеки для України. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що документ, на думку Москви, не має стосунку до мирного врегулювання.

«Він націлений не на досягнення міцного миру і безпеки, а на продовження мілітаризації, ескалацію і розростання конфлікту», – сказала представниця російського міністерства.

Захарова заявила, що розміщення в Україні військ і військових об'єктів Заходу буде розглядатися як інтервенція, що несе загрозу безпеці, а підрозділи і військові об'єкти Заходу в Україні будуть розглядатися як законні бойові цілі.

Вона додала, що плани Заходу і України стають все більш небезпечними і руйнівними для майбутнього Європи та її населення.

Нагадаємо, 6 січня лідери «коаліції охочих» оприлюднили заяву за підсумками переговорів у Парижі під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

Україна у політичному та військовому сенсах – це єдина країна, яка може протистояти Росії. Таку думку висловив в інтервʼю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Як зазначив Мережко, Україна може претендувати на лідерство у новій системі світу, коли Російська Федерація розпадеться.

Читайте також:

Теги: війна населення Україна військові росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На той час президент США Білл Клінтон (зліва направо), президент Росії Борис Єльцин і президент України Леонід Кравчук потискають один одному руки в Москві, 14 січня 1994 року
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
15 грудня, 2025, 09:46
В Європі виявили невразливий штам вірусу віспи мавп
Мавпяча віспа мутувала: Європа потерпає від нового штаму, стійкого до ліків
12 грудня, 2025, 12:32
Норвегія оцінює загрози з РФ і готує цивільний захист
Норвегія готується до евакуації через ризики з боку РФ
23 грудня, 2025, 13:12
Житомир прощатиметься з 4-річною Крістіною, яка загинула під час обстрілу 23 грудня
Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)
25 грудня, 2025, 15:03
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
28 грудня, 2025, 23:36
Україна збільшила імпорт електроенергії з ЄС до 2450 МВт
Стало відомо, наскільки зросла потужність імпорту електроенергії з ЄС
2 сiчня, 17:39
Найбільше релігійних громад перейшло на Київщині
Стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ з 2022 року
Сьогодні, 13:21
Є значні руйнування
РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: є багато постраждалих
2 сiчня, 15:23
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 515 танків
Втрати ворога станом на 7 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:56

Політика

Суд дозволив Нестору Шуфричу вийти під заставу у 33 млн грн
Суд дозволив Нестору Шуфричу вийти під заставу у 33 млн грн
РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»
РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»
Знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Президент зробив заяву
Знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Президент зробив заяву
Уряд призначив нового бізнес-омбудсмена
Уряд призначив нового бізнес-омбудсмена
«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу
«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу
МЗС закликало українців залишити територію Ірану
МЗС закликало українців залишити територію Ірану

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua