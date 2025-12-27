Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський увів санкції проти іноземців, пов’язаних із депортацією українських дітей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський увів санкції проти іноземців, пов’язаних із депортацією українських дітей
Загалом Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів цього року
фото: Офіс президента

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, а також застосувала обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Перше рішення стосується синхронізації санкцій із Великою Британією. Обмеження застосовані проти восьми фізичних і 40 юридичних осіб. Це, зокрема, громадяни Росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії, які пов’язані з примусовою депортацією та перевихованням українських дітей, а також із постачанням до РФ електроніки й компонентів подвійного призначення, що використовуються для виробництва ракет і дронів, якими Росія завдає ударів по українських містах і громадах.

У списку юридичних осіб компанії з Росії, Гонконгу, ОАЕ, Таїланду, Туреччини, Індії та Сінгапуру, які серед іншого допомагають РФ обходити міжнародні санкції та постачають промислові верстати, обладнання для авіатехніки, компоненти до «шахедів», комп’ютерні чипи й іншу мікроелектроніку для російського ВПК. Також частина компаній залучена до діяльності російського енергетичного сектору, імпорту російської нафти та забезпечення роботи тіньового флоту.

Загалом Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів цього року, з них по два пакети США і Великої Британії, вісім – Європейського Союзу, по одному – Канади та Японії.

У другому рішенні йдеться про підтримку пропозицій, які вніс Кабмін, та запровадження санкцій відповідно до резолюцій Радбезу ООН і рішення й регламенту Ради Євросоюзу щодо ситуації в Південному Судані.

Під санкції потрапили вісім фізичних осіб, що належать до військового керівництва Південного Судану. Вони причетні не лише до продовження бойових дій і перешкоджання мирним переговорам, а й до актів насильства, зокрема щодо жінок і дітей, – убивств, катувань, зґвалтувань, викрадень, нападів на лікарні, школи й церкви. Серед них командувач Сил оборони, керівник Президентської гвардії та начальник Генерального штабу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що мирна угода щодо завершення війни не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії, однак США після війни можуть рухатися шляхом їх поступового послаблення.

Як відомо, Україна до кінця року готує ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів та осіб, які допомагають агресії РФ, зокрема з-за кордону. Окремо президент повідомив про підготовку санкцій проти осіб, які виправдовують війну та просувають російський вплив через масову культуру, а також проти спортсменів, які використовують свою публічність для глорифікації агресії РФ.

Читайте також:

Теги: росія санкції Володимир Зеленський Україна обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поставки російського СПГ до Європи за перші 11 місяців поточного року скоротилися на 16%
Російські газові справи: ціни, обсяги, тенденції
1 грудня, 18:51
Путін послав Трампа
Путін послав Трампа. Що тепер головне для України?
20 грудня, 21:21
Геройка чи Героїня? Мовознавиця пояснила, чи треба утворювати фемінітив до «Героя України»
Геройка чи Героїня? Мовознавиця пояснила, чи треба утворювати фемінітив до «Героя України»
3 грудня, 22:00
Санкції змусили Росію різко знижувати ціни на нафту для Китаю
Російська нафта для Китаю подешевшала до історичного мінімуму – Reuters
8 грудня, 13:28
Відбулася перша зустріч групи, яка працюватиме над документом про відбудову та економічне відновлення України
Відбудова та економічне відновлення України. Зеленський повідомив результати переговорів зі США
10 грудня, 20:49
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
16 грудня, 05:55
Європа зазнала численних гібридних військових інцидентів
НАТО розглядає превентивні удари по Росії
1 грудня, 06:38
Під час урочистостей Володимир Зеленсьи вручив державні нагороди
Президент привітав воїнів та вручив нагороди під час урочистостей з нагоди Дня ЗСУ (фото)
6 грудня, 12:21
Залужний вважає, що повернення та реінтеграція ветеранів до мирного життя стане викликом для держави
Залужний попередив про ризик громадянської війни в Україні: що може стати каталізатором
16 грудня, 20:59

Події в Україні

Снігу мало, але стартують: Буковель назвав дату старту лижного сезону
Снігу мало, але стартують: Буковель назвав дату старту лижного сезону
У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ
У Куп’янську місцеві жителі ховали окупанта від ЗСУ
Чи дійсно НАБУ прийшло з обшуками до нардепа Корявченкова – подробиці
Чи дійсно НАБУ прийшло з обшуками до нардепа Корявченкова – подробиці
Зеленський увів санкції проти іноземців, пов’язаних із депортацією українських дітей
Зеленський увів санкції проти іноземців, пов’язаних із депортацією українських дітей
Національне антикорупційне бюро заявило про перешкоджання в обшуках будівель Верховної Ради
Національне антикорупційне бюро заявило про перешкоджання в обшуках будівель Верховної Ради
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua