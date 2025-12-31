Головна Техно Телеком
«Дія» 2026: що нового очікувати українцям

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна

Які послуги з'являться в Дії у 2026 році
За 2025 рік у «Дії» додалось 2 мільйони користувачів
 
 

У застосунку «Дія» українцям доступні вже понад 160 різних послуг. У 2026 році планується запуск ще більшої кількості сервісів. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерії Коваль.

Планується запровадження таких нововведень:

  • європротокол;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП для дітей;
  • перетин кордону через Дію;
  • дозволи на зброю;
  • eWallet;
  • розлучення;
  • відкриття рахунку ТОВ;
  • нові гранти єРобота;
  • реєстрація громадських організацій (ГО);
  • розширення послуг для Захисників та їхніх родин.

Згідно з оприлюдненими підсумками, за 2025 рік у «Дії» додалось 2 мільйони користувачів. На порталі «Дія» 6,3+ млн кабінетів; 160+ послуг. Тим часом «у кишені» 23,7 мільйона українців 33 документи, понад 65 послуг.

«Інновації та ШІ «Дія.АІ» поступово забирає на себе рутину заповнення форм. Наш АІ-асистент вже отримав міжнародне визнання. Це підтверджує, що Україна - серед лідерів у впровадженні штучного інтелекту в держсекторі», – зазначила Коваль.

Нагадаємо, що проведення президентських виборів із використанням застосунку «Дія» наразі не планується, і жодних практичних кроків у цьому напрямі не здійснюється. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру в TikTok.



