Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
До весни ще далеко: синоптики попередили про тривалі морози
фото: Віталій Постригань

Україна перебуває під впливом потужного азійського антициклону – опадів майже не буде

Найближчими днями в Україні збережуться сильні морози, а подекуди вони навіть посиляться. Причиною є потужний континентальний антициклон над Євразією, який блокує надходження теплого повітря з Атлантики. Про це повідомили метеорологиня Наталя Діденко та Віталій Постригань з Черкаського обласного центру з гідрометеорології.

За словами Наталі Діденко, над територією України домінує Азійський (Центральноазійський) антициклон, який у побуті часто називають «сибірським». У таких умовах переважає сухе повітря, слабкий вітер, а взимку – стійкі морози. Саме тому найближчим часом істотних опадів не очікується: можливий лише локальний невеликий сніг, тоді як на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

На 17–18 січня прогноз залишається стабільно холодним: уночі по країні -10…-16°, на півночі -15…-22°, удень -9…-15°, а на Закарпатті та крайньому півдні -2…-5°. У Криму можливий сніг, а в південних областях — штормові пориви північно-східного вітру. У Києві в суботу та неділю вночі очікується -15…-18°, удень -10…-12°, без істотних опадів, але з ожеледицею. За попередніми оцінками, такі морози триватимуть щонайменше до кінця січня.

Віталій Постригань підтверджує тенденцію до посилення холоду. За його спостереженнями, лівобережна частина Черкащини вже четверту добу є епіцентром морозів: середньодобова температура на 9–13 градусів нижча за норму, а мінімальні показники сягали -20°, на поверхні снігу – до -23°. Синоптики наголошують, що тривалі морозні періоди в січні є звичними для континентального клімату України.

У найближчий тиждень ситуація навряд чи зміниться: 17–20 січня вночі очікується -15…-20°, місцями до -25°, удень -9…-14°, без істотних опадів і з ожеледицею на дорогах. Подібний характер погоди може зберігатися до 25 січня, а відчутне потепління стане можливим лише у разі послаблення позицій антициклону.

Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози фото 1

Раніше синоптики уточнили: найхолодніші ночі очікуються 18-19 січня 2026 року – до -25°. Інформація про можливі морози до -30° в Україні наразі не відповідає дійсності – такі дані є лише припущеннями з інтернету, а офіційні служби прогнозують погоду максимум на п’ять діб. 

