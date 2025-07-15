Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День Української Державності: історія свята та привітання

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
День Української Державності: історія свята та привітання
15 липня святкують День Української Державності
фото: Радіо Максимус

15 липня в Україні святкують День Української Державності 

15 липня Україна відзначає День Української Державності – важливе державне свято, встановлене указом Президента у 2021 році. Його мета – вшанування понад тисячолітніх традицій українського державотворення, починаючи з часів Київської Русі.

Дата обрана невипадково, бо саме цього дня вшановують пам’ять князя Володимира Великого та День Хрещення Київської Русі, що стало цивілізаційним вибором на користь Європи, духовності та культури. Саме з Русі походить наша спадщина – Тризуб, гривня, кирилиця, християнство та Київ як політичний і культурний центр.

У цей день ми згадуємо всі етапи нашого шляху – від Руського королівства, Гетьманщини та УНР до незалежної України. Упродовж століть українці не полишали боротьби за власну державу, а сьогодні, як ніколи, відчувають цінність незалежності та національної єдності.

День Української Державності – це не просто дата в календарі. Це наше коріння, наша ідентичність та результат віковічної боротьби за свободу. У час, коли Україна протистоїть повномасштабній війні, значення цього свята набуває особливого сенсу.

Привітання з Днем Української Державності

З нагоди Дня Української Державності хочу від щирого серця привітати кожного з нас. Це свято – не просто дата, а нагадування про нашу тисячолітню історію, про мужність і нескореність поколінь, які боролися за право жити у вільній державі. Нехай цей день надихає на нові звершення, зміцнює віру в Перемогу та об'єднує навколо розбудови сильної, процвітаючої України. Зі святом!

Хай квітне воля, дух міцніє,
Історія плекає нашу суть.
Від Київської Русі до наших днів
Свободи прагнення хай вічно йдуть.

З Днем Державності, моя Вкраїно,
Нехай твій шлях освітлює зоря.
За тебе б'ються серця синів і дочок,
Щоб вічно квітла рідная земля!

Вітаємо з Днем Української Державності! Нехай це свято зміцнить нашу віру в майбутнє, подарує натхнення для нових звершень та об’єднає у спільній любові до України.

Щиро вітаємо зі святом! Пам’ятаймо про наше славне минуле, цінуймо сьогодення та впевнено творімо майбутнє.

Вітаю з Днем Державності! Нехай незламність наших предків надихає нас на перемогу й розбудову процвітаючої України.

У цей день особлива шана тим, хто сьогодні боронить нашу свободу. Тисячолітні традиції державотворення живі у кожному з нас. Слава Україні!

«Главком» писав про історію свята хрещення Київської Русі-України. Це свято, яке відзначає одну з найважливіших подій в історії України, що стала поворотним моментом у формуванні національної ідентичності та культурного розвитку. Це день, коли князь Володимир Великий прийняв християнство і охрестив свій народ, відкривши нову еру в історії країни.

Теги: свято спадщина Україна історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові правила післяплати від «Нової пошти» та «Укрпошти». Що зміниться для тих, хто продає без ФОП
Нові правила післяплати від «Нової пошти» та «Укрпошти». Що зміниться для тих, хто продає без ФОП
18 червня, 09:37
Ізраїль просто не боїться відкрито підтримати антирежимні сили, настрої та перспективи в Ірані
Чому Ізраїль закликає іранців до повстання, а Україна росіян – ні?
16 червня, 15:50
Волонтери в Ізраїлі можуть роздавати продукти харчування, але ніколи не збиратимуть на дрони для своєї армії
Журналіст пояснив, чим відрізняються волонтери в Ізраїлі та Україні
22 червня, 15:05
Глава Кремля приділяє велике значення пропаганді російських дітей
Путін взявся переписувати шкільні підручники
23 червня, 13:15
Австралійський літак буде передислоковано в Європу на прохання НАТО та польського уряду
Австралійський літак охоронятиме доставку військової допомоги в Україну
26 червня, 13:01
Росія систематично і цілеспрямовано порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї
У травні Росія 888 раз використала хімічну зброю проти ЗСУ
27 червня, 16:39
За словами російського диктатора, на майбутній зустрічі планується обговорення меморандумів «як з одного, так і з іншого боку»
Путін заявив про готовність до третього раунду переговорів з Україною
27 червня, 18:20
Шмигаль: Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини
Заморожені активи РФ. Шмигаль розповів скільки Україна отримала від Канади
30 червня, 17:37
Україна збільшить виробництво перехоплювачів – Зеленський
Україна збільшить виробництво перехоплювачів – Зеленський
27 червня, 21:41

Суспільство

День Української Державності: історія свята та привітання
День Української Державності: історія свята та привітання
У Києві пройшло обговорення проєкту Defence City з представниками країн-партнерів
У Києві пройшло обговорення проєкту Defence City з представниками країн-партнерів
Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері
Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам домоволодінь після ворожих обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам домоволодінь після ворожих обстрілів
Центр протидії дезінормації прогнозує посилення інформаційного нагнітання росіян
Центр протидії дезінормації прогнозує посилення інформаційного нагнітання росіян
На Сумщині український наземний робот з кулемета нищить окупантів (відео)
На Сумщині український наземний робот з кулемета нищить окупантів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
19K
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі
9849
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
8831
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть
8650
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua