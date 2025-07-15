День Української Державності: історія свята та привітання

15 липня в Україні святкують День Української Державності

15 липня Україна відзначає День Української Державності – важливе державне свято, встановлене указом Президента у 2021 році. Його мета – вшанування понад тисячолітніх традицій українського державотворення, починаючи з часів Київської Русі.

Дата обрана невипадково, бо саме цього дня вшановують пам’ять князя Володимира Великого та День Хрещення Київської Русі, що стало цивілізаційним вибором на користь Європи, духовності та культури. Саме з Русі походить наша спадщина – Тризуб, гривня, кирилиця, християнство та Київ як політичний і культурний центр.

У цей день ми згадуємо всі етапи нашого шляху – від Руського королівства, Гетьманщини та УНР до незалежної України. Упродовж століть українці не полишали боротьби за власну державу, а сьогодні, як ніколи, відчувають цінність незалежності та національної єдності.

День Української Державності – це не просто дата в календарі. Це наше коріння, наша ідентичність та результат віковічної боротьби за свободу. У час, коли Україна протистоїть повномасштабній війні, значення цього свята набуває особливого сенсу.

Привітання з Днем Української Державності

З нагоди Дня Української Державності хочу від щирого серця привітати кожного з нас. Це свято – не просто дата, а нагадування про нашу тисячолітню історію, про мужність і нескореність поколінь, які боролися за право жити у вільній державі. Нехай цей день надихає на нові звершення, зміцнює віру в Перемогу та об'єднує навколо розбудови сильної, процвітаючої України. Зі святом!

Хай квітне воля, дух міцніє,

Історія плекає нашу суть.

Від Київської Русі до наших днів

Свободи прагнення хай вічно йдуть.

З Днем Державності, моя Вкраїно,

Нехай твій шлях освітлює зоря.

За тебе б'ються серця синів і дочок,

Щоб вічно квітла рідная земля!

Вітаємо з Днем Української Державності! Нехай це свято зміцнить нашу віру в майбутнє, подарує натхнення для нових звершень та об’єднає у спільній любові до України.

Щиро вітаємо зі святом! Пам’ятаймо про наше славне минуле, цінуймо сьогодення та впевнено творімо майбутнє.

Вітаю з Днем Державності! Нехай незламність наших предків надихає нас на перемогу й розбудову процвітаючої України.

У цей день особлива шана тим, хто сьогодні боронить нашу свободу. Тисячолітні традиції державотворення живі у кожному з нас. Слава Україні!

«Главком» писав про історію свята хрещення Київської Русі-України. Це свято, яке відзначає одну з найважливіших подій в історії України, що стала поворотним моментом у формуванні національної ідентичності та культурного розвитку. Це день, коли князь Володимир Великий прийняв християнство і охрестив свій народ, відкривши нову еру в історії країни.