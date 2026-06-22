Чи варто Зеленському зі схиленою головою їхати до Гданська
Політична напруга між Україною та Польщею не вщухає
Одним із найбільших зневаджувачів України та її історії і критиком воєнної співпраці є міністр оборони Польщі Косиняк-Камиш, лідер PSL. A PSLу радикалізмі ставлення мало чим відрізняється від Ментцера і Брауна.
До того ж електорат партії Туска (РО), вже віддавна узалежнений від антиукраїнського наративу який домінує нині у Польщі. Тому їхати рятувати друзів коштом гідності і власного рейтингу не варто Зеленському.
Плюс, перекинемо ситуацію. Мадяр був опозицією до Орбана (дуже подібним у гаслах щодо України, до нинішньої польської влади) то чому не було закликів аби і його їхати рятувати.
Тому – ні їхати не варто, бо це буде сприйнято 58% польського електорату як плазування перед силою і потугою польської позиції, щодо нацистських героїв України. І ці виборці не забудуть цього плазування й за рік і саме із таким настроєм прийдуть на вибори.
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