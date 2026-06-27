Кулеба пояснив, що насправді може підштовхнути Путіна до ядерного удару

Ексміністр назвав три аргументи на користь того, що диктатор не наважиться бити ядеркою

Питання застосування ядерної зброї проти України перед російським диктатором Володимиром Путіним може постати, коли розпочнеться колапс російського фронту в Україні і коли кремлівський правитель вирішить, що існує реальна загроза його режиму. Як інформує «Главком», про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба пояснив, не варто хвилюватися через те, що Путін може вдарити ядеркою по Україні у відповідь на дронові атаки по Москві чи Санкт-Петербургу.

«Питання про ядерну зброю постане, коли розпочнеться колапс російського фронту в Україні, включно з Кримом, і коли Путін ухвалить для себе рішення, що існує реальна загроза його режиму. Тоді постане питання, бити ядеркою чи не бити», – зазначив ексміністр.

Водночас він навів три аргументи на користь того, що диктатор все ж не зважиться на ядерний удар по Україні. Перший із них – відсутність гарантій того, що ядерний удар приведе до капітуляції України. Навпаки, каже Кулеба, якщо ядерну зброю буде застосовано, і Україна не здасться, то у Росії вже не залишиться чим погрожувати, і від цього лише швидше настане колапс режиму.

«Другий аргумент – Китай скористається своїми важелями і скаже: «Ти що? Куди?». Китай так скаже тому, що та держава, яка вперше з часів Другої світової війни в бойових умовах застосує ядерну зброю, зніме табу на такі дії. Бо якщо Росія може вдарити ядеркою по Україні, тоді Ізраїль може вдарити ядеркою по Ірану, Пакистан – по Індії, Індія – по Пакистану. А Китаю це не потрібно», – пояснив він.

За словами Кулеби, Китаю не потрібен світ, занурений у ядерний хаос, адже у керованому світі він «почуває себе вельми комфортно». До того ж, зазначив експерт, Китай має важелі впливу на Росію.

Третя причина, чому Путін не ухвалить рішення застосувати ядерну зброю, на думку ексміністра – імовірні дії президента США Дональда Трампа, який «хоч і не є великим прихильником України, але він не зможе залишити без реакції використання ядерною наддержавою ядерної зброї».

«Бо тоді Путін ставить себе у сильнішу позицію стосовно Європи і стосовно Америки. Тому, я впевнений, американці теж будуть виступати категорично проти такого сценарію і працюватимуть на те, щоб він не реалізувався», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Україна повинна підвищити готовність до можливого застосування президентом РФ Володимиром Путіним зброї масового знищення. У Верховній Раді розглянуть стратегію біологічної, хімічної і ядерної безпеки.

Також Росія з початку року тисне на Білорусь, домагаючись від Лукашенка білоруської території для розширення війни проти України та гібридних операцій проти країн НАТО.