Церковний календар на липень 2026: коли відзначаємо День Хрещення Русі-України

Перевірте нові дати за ПЦУ, щоб не пропустити великі свята Ольги, Володимира та Іллі

У липні 2026 року православний календар ПЦУ розкриває найважливіші сторінки нашої духовної історії. У центрі уваги другого місяця літа – вшанування рівноапостольних княгині Ольги та князя Володимира, а також відзначення доленосного для нашої нації Дня Хрещення Руси-України за новим стилем.

«Главком» підготував актуальний церковний календар на липень 2026 року відповідно до офіційних богослужбових вказівок Православної церкви України.

Головні церковні свята у липні 2026 року

Найважливішою духовною подією липня стане 15 липня, коли Православна церква України вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого - хрестителя Київської Русі. Саме він у 988 році запровадив християнство як державну релігію, що визначило подальший розвиток української державності, культури та духовної традиції на століття вперед.

Цього ж дня в Україні на державному рівні відзначають День Хрещення Русі-України, який символізує історичну спадкоємність української держави від Київської Русі, її європейський цивілізаційний вибір та багатовікову християнську спадщину. Сьогодні постать князя Володимира залишається одним із головних символів української історії та державотворення, а його внесок у становлення української духовної ідентичності має особливе значення в умовах боротьби України за свою незалежність і право на власну історію.

Найважливіші церковні свята липня 2026 року колаж: glavcom.ua

Інші важливі церковні дати в липні:

10 липня – день пам'яті преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва;

– день пам'яті преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва; 11 липня – день пам'яті рівноапостольної княгині Ольги;

– день пам'яті рівноапостольної княгині Ольги; 13 липня – Собор архангела Гавриїла;

– Собор архангела Гавриїла; 20 липня – день пам'яті святого пророка Іллі;

– день пам'яті святого пророка Іллі; 22 липня – день пам'яті рівноапостольної Марії Магдалини;

– день пам'яті рівноапостольної Марії Магдалини; 24 липня – день пам'яті святих страстотерпців Бориса і Гліба;

– день пам'яті святих страстотерпців Бориса і Гліба; 25 липня – Успіння святої праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці;

– Успіння святої праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці; 27 липня – день пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона.

Перелік свят у церковному календарі на липень 2026 року:

Дата Православне свято 1 липня безсрібників Косми і Даміана, мученика Потита 2 липня Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні 3 липня мученика Якинта, преподобних Анатоліїв Києво-Печерських 4 липня святителя Андрія, архієпископа Критського 5 липня 5-та неділя після П’ятдесятниці Преподобного Афанасія Афонського 6 липня преподобного Сисоя Великого 7 липня преподобних Іова та Феодосія Манявських 8 липня великомученика Прокопія 9 липня священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського 10 липня преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва 11 липня рівноапостольної княгині Ольги 12 липня 6-та неділя після П’ятдесятниці Мучеників Прокла та Іларія 13 липня Собор архангела Гавриїла 14 липня апостола від сімдесяти Акили, благовірного князя Оскольда 15 липня Святого рівноапостольного князя Володимира Великого, День Хрещення Русі-України 16 липня священномученика Афіногена та десятьох його учнів 17 липня великомучениці Марини 18 липня мученика Еміліана, преподобного Іоана Багатостраждального 19 липня 7-ма неділя після П’ятдесятниці Преподобної Макрини, пам'ять святих отців шести Вселенських соборів 20 липня святого пророка Іллі 21 липня пророка Єзекиїля, преподобних Симеона та Іоана 22 липня рівноапостольної Марії Магдалини 23 липня Почаївської ікони Божої Матері 24 липня святих страстотерпців Бориса і Гліба 25 липня Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці 26 липня 8-ма неділя після П’ятдесятниці Священномучеників Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа 27 липня великомученика і цілителя Пантелеймона 28 липня апостолів від сімдесяти Прохора, Никанора, Тимона і Пармена 29 липня мученика Калиника 30 липня передсвято винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, праведного Йосифа Аримафейського 31 липня апостолів від сімдесяти Сили, Силуана, Крискента, Епенета й Андроніка

Піст у липні 2026

Великих багатоденних постів у липні 2026 року немає, проте друга половина місяця – це час для поступової внутрішньої підготовки вірян до серпневого Успенського посту.

«Липень проходить у звичайному літургійному режимі з щоденною пам'яттю святих та традиційними одноденними постами щосереди та щоп’ятниці», – зазначають церковні устави.

Поминальні дні у липні

У липні 2026 року за календарем Православної церкви України загальноцеркових (вселенських) поминальних субот немає.

Водночас це не означає, що в липні не можна молитися за спочилих. У православній традиції панахиди та заупокійні богослужіння можуть звершуватися протягом усього року на прохання вірян, окрім окремих днів, коли цього не передбачає богослужбовий устав.

Також багато українських родин відвідують могили рідних у день їхньої смерті, на роковини або в день іменин померлого.