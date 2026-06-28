Церковний календар на липень 2026: коли відзначаємо День Хрещення Русі-України
Перевірте нові дати за ПЦУ, щоб не пропустити великі свята Ольги, Володимира та Іллі
У липні 2026 року православний календар ПЦУ розкриває найважливіші сторінки нашої духовної історії. У центрі уваги другого місяця літа – вшанування рівноапостольних княгині Ольги та князя Володимира, а також відзначення доленосного для нашої нації Дня Хрещення Руси-України за новим стилем.
«Главком» підготував актуальний церковний календар на липень 2026 року відповідно до офіційних богослужбових вказівок Православної церкви України.
Головні церковні свята у липні 2026 року
Найважливішою духовною подією липня стане 15 липня, коли Православна церква України вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого - хрестителя Київської Русі. Саме він у 988 році запровадив християнство як державну релігію, що визначило подальший розвиток української державності, культури та духовної традиції на століття вперед.
Цього ж дня в Україні на державному рівні відзначають День Хрещення Русі-України, який символізує історичну спадкоємність української держави від Київської Русі, її європейський цивілізаційний вибір та багатовікову християнську спадщину. Сьогодні постать князя Володимира залишається одним із головних символів української історії та державотворення, а його внесок у становлення української духовної ідентичності має особливе значення в умовах боротьби України за свою незалежність і право на власну історію.
Інші важливі церковні дати в липні:
- 10 липня – день пам'яті преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва;
- 11 липня – день пам'яті рівноапостольної княгині Ольги;
- 13 липня – Собор архангела Гавриїла;
- 20 липня – день пам'яті святого пророка Іллі;
- 22 липня – день пам'яті рівноапостольної Марії Магдалини;
- 24 липня – день пам'яті святих страстотерпців Бориса і Гліба;
- 25 липня – Успіння святої праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці;
- 27 липня – день пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона.
Перелік свят у церковному календарі на липень 2026 року:
|Дата
|Православне свято
|
1 липня
|
безсрібників Косми і Даміана, мученика Потита
|2 липня
|
Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні
|
3 липня
|
мученика Якинта, преподобних Анатоліїв Києво-Печерських
|4 липня
|святителя Андрія, архієпископа Критського
|
5 липня
|
5-та неділя після П’ятдесятниціПреподобного Афанасія Афонського
|
6 липня
|преподобного Сисоя Великого
|7 липня
|преподобних Іова та Феодосія Манявських
|8 липня
|великомученика Прокопія
|9 липня
|священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського
|
10 липня
|преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва
|
11 липня
|рівноапостольної княгині Ольги
|
12 липня
|
6-та неділя після П’ятдесятниціМучеників Прокла та Іларія
|13 липня
|Собор архангела Гавриїла
|14 липня
|апостола від сімдесяти Акили, благовірного князя Оскольда
|
15 липня
|
Святого рівноапостольного князя Володимира Великого, День Хрещення Русі-України
|
16 липня
|священномученика Афіногена та десятьох його учнів
|17 липня
|великомучениці Марини
|18 липня
|мученика Еміліана, преподобного Іоана Багатостраждального
|
19 липня
|
7-ма неділя після П’ятдесятниціПреподобної Макрини, пам'ять святих отців шести Вселенських соборів
|
20 липня
|святого пророка Іллі
|21 липня
|пророка Єзекиїля, преподобних Симеона та Іоана
|
22 липня
|рівноапостольної Марії Магдалини
|23 липня
|Почаївської ікони Божої Матері
|
24 липня
|святих страстотерпців Бориса і Гліба
|25 липня
|Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці
|
26 липня
|
8-ма неділя після П’ятдесятниціСвященномучеників Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа
|
27 липня
|великомученика і цілителя Пантелеймона
|28 липня
|апостолів від сімдесяти Прохора, Никанора, Тимона і Пармена
|
29 липня
|мученика Калиника
|
30 липня
|передсвято винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, праведного Йосифа Аримафейського
|
31 липня
|апостолів від сімдесяти Сили, Силуана, Крискента, Епенета й Андроніка
Піст у липні 2026
Великих багатоденних постів у липні 2026 року немає, проте друга половина місяця – це час для поступової внутрішньої підготовки вірян до серпневого Успенського посту.
«Липень проходить у звичайному літургійному режимі з щоденною пам'яттю святих та традиційними одноденними постами щосереди та щоп’ятниці», – зазначають церковні устави.
Поминальні дні у липні
У липні 2026 року за календарем Православної церкви України загальноцеркових (вселенських) поминальних субот немає.
Водночас це не означає, що в липні не можна молитися за спочилих. У православній традиції панахиди та заупокійні богослужіння можуть звершуватися протягом усього року на прохання вірян, окрім окремих днів, коли цього не передбачає богослужбовий устав.
Також багато українських родин відвідують могили рідних у день їхньої смерті, на роковини або в день іменин померлого.
Коментарі — 0