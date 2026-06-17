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Інженер Fire Point розповів, коли Україна закриє небо від балістики

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Інженер Fire Point розповів, коли Україна закриє небо від балістики
Випробування ракети-перехоплювача FP-7.X – основи антибалістичної системи Freyja
фото: Fire Point

Штілерман: ракета аеродинамічно готова, але для повноцінного перехоплення потрібні головка самонаведення, радари та захищений канал зв'язку

Співвласник і головний інженер української компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, на якому етапі перебуває розробка антибалістичного щита Freyja і що потрібно, аби Україна змогла самостійно збивати балістичні ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис інженера в X.

Що вже зроблено

Ракета-перехоплювач FP-7.x аеродинамічно готова: вона повністю виконує всі команди керування – жорстко й агресивно, як і потрібно для збиття балістичних цілей.

Однак це лише один елемент майбутньої системи. «Хочу розповісти, на якому етапі насправді перебуває антибалістичний щит – щоб не доводилося читати про це у викривленому переказі окремих медіа», – написав інженер.

Чого бракує для повноцінного перехоплення

Щоб реально збивати балістику, ракету ще потрібно інтегрувати з кількома елементами:

  • головкою самонаведення від провідної європейської компанії;
  • командними C2-центрами;
  • захищеним каналом передачі цілевказання та команд корекції (datalink), стійким до РЕБ-придушення;
  • інтегрованими радарами.

«Збивати балістичні ракети ми зможемо тоді, коли матимемо повний комплекс», – підкреслив Штілерман. За його словами, над кожним із цих завдань Fire Point вже працює разом із європейськими партнерами.

@DenShtilierman / X

Радари від Hensoldt і наступні кроки

Сьогодні Fire Point і німецька компанія Hensoldt підписали угоду про інтеграцію радарів TRML-4D до системи Freyja – на виставці Eurosatory-2026 у Парижі. Цей радар здатен одночасно відстежувати понад 1500 цілей на відстані до 250 кілометрів.

«Нам для реалізації Freyja не вистачало радарів, тепер вони в нас є і ми можемо переходити від концепції до практичної реалізації пан'європейського антибалістичного щита», – заявила генеральна директорка Fire Point Ірина Терех.

Система має бути готова до кінця 2027 року. Freyja задумана як дешевша альтернатива американському Patriot – вартість однієї ракети обіцяють утримати нижче одного мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україна випробувала власну ракету ППО FP-7.X. До слова, співзасновник Fire Point Денис Штілерман раніше заявляв, що українська балістика полетить на Москву вже влітку 2026 року.

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Теги: радари Україна ракета перехоплення розробка системи ППО балістичні ракети

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