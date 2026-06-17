Інженер Fire Point розповів, коли Україна закриє небо від балістики

Штілерман: ракета аеродинамічно готова, але для повноцінного перехоплення потрібні головка самонаведення, радари та захищений канал зв'язку

Співвласник і головний інженер української компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, на якому етапі перебуває розробка антибалістичного щита Freyja і що потрібно, аби Україна змогла самостійно збивати балістичні ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис інженера в X.

Що вже зроблено

Ракета-перехоплювач FP-7.x аеродинамічно готова: вона повністю виконує всі команди керування – жорстко й агресивно, як і потрібно для збиття балістичних цілей.

Однак це лише один елемент майбутньої системи. «Хочу розповісти, на якому етапі насправді перебуває антибалістичний щит – щоб не доводилося читати про це у викривленому переказі окремих медіа», – написав інженер.

Чого бракує для повноцінного перехоплення

Щоб реально збивати балістику, ракету ще потрібно інтегрувати з кількома елементами:

головкою самонаведення від провідної європейської компанії;

командними C2-центрами;

захищеним каналом передачі цілевказання та команд корекції (datalink), стійким до РЕБ-придушення;

інтегрованими радарами.

«Збивати балістичні ракети ми зможемо тоді, коли матимемо повний комплекс», – підкреслив Штілерман. За його словами, над кожним із цих завдань Fire Point вже працює разом із європейськими партнерами.

I want to explain what stage the anti-ballistic missile shield is actually at — so that people don’t have to read about it in the distorted accounts of individual media outlets.



The missile itself is ready. From an aerodynamic standpoint, it fully executes all control commands,… pic.twitter.com/euYsG1Chpp — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 16, 2026 @DenShtilierman / X

Радари від Hensoldt і наступні кроки

Сьогодні Fire Point і німецька компанія Hensoldt підписали угоду про інтеграцію радарів TRML-4D до системи Freyja – на виставці Eurosatory-2026 у Парижі. Цей радар здатен одночасно відстежувати понад 1500 цілей на відстані до 250 кілометрів.

«Нам для реалізації Freyja не вистачало радарів, тепер вони в нас є і ми можемо переходити від концепції до практичної реалізації пан'європейського антибалістичного щита», – заявила генеральна директорка Fire Point Ірина Терех.

Система має бути готова до кінця 2027 року. Freyja задумана як дешевша альтернатива американському Patriot – вартість однієї ракети обіцяють утримати нижче одного мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україна випробувала власну ракету ППО FP-7.X. До слова, співзасновник Fire Point Денис Штілерман раніше заявляв, що українська балістика полетить на Москву вже влітку 2026 року.