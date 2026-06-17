Інженер Fire Point розповів, коли Україна закриє небо від балістики
Штілерман: ракета аеродинамічно готова, але для повноцінного перехоплення потрібні головка самонаведення, радари та захищений канал зв'язку
Співвласник і головний інженер української компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, на якому етапі перебуває розробка антибалістичного щита Freyja і що потрібно, аби Україна змогла самостійно збивати балістичні ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис інженера в X.
Що вже зроблено
Ракета-перехоплювач FP-7.x аеродинамічно готова: вона повністю виконує всі команди керування – жорстко й агресивно, як і потрібно для збиття балістичних цілей.
Однак це лише один елемент майбутньої системи. «Хочу розповісти, на якому етапі насправді перебуває антибалістичний щит – щоб не доводилося читати про це у викривленому переказі окремих медіа», – написав інженер.
Чого бракує для повноцінного перехоплення
Щоб реально збивати балістику, ракету ще потрібно інтегрувати з кількома елементами:
- головкою самонаведення від провідної європейської компанії;
- командними C2-центрами;
- захищеним каналом передачі цілевказання та команд корекції (datalink), стійким до РЕБ-придушення;
- інтегрованими радарами.
«Збивати балістичні ракети ми зможемо тоді, коли матимемо повний комплекс», – підкреслив Штілерман. За його словами, над кожним із цих завдань Fire Point вже працює разом із європейськими партнерами.
Радари від Hensoldt і наступні кроки
Сьогодні Fire Point і німецька компанія Hensoldt підписали угоду про інтеграцію радарів TRML-4D до системи Freyja – на виставці Eurosatory-2026 у Парижі. Цей радар здатен одночасно відстежувати понад 1500 цілей на відстані до 250 кілометрів.
«Нам для реалізації Freyja не вистачало радарів, тепер вони в нас є і ми можемо переходити від концепції до практичної реалізації пан'європейського антибалістичного щита», – заявила генеральна директорка Fire Point Ірина Терех.
Система має бути готова до кінця 2027 року. Freyja задумана як дешевша альтернатива американському Patriot – вартість однієї ракети обіцяють утримати нижче одного мільйона доларів.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україна випробувала власну ракету ППО FP-7.X. До слова, співзасновник Fire Point Денис Штілерман раніше заявляв, що українська балістика полетить на Москву вже влітку 2026 року.
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