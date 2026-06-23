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У Португалії пройшов форум відновлення українських громад

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У Португалії пройшов форум відновлення українських громад
У відеозверненні до португальських партнерів Терехов детально окреслив бачення майбутнього відновлення України
фото: frontlineua.org

Ігор Терехов звернувся до учасників Форуму відновлення українських громад «Maia-Ukraine»

Голова Асоціації прифронтових міст та громад України, харківський міський голова Ігор Терехов закликав португальських партнерів до довгострокової співпраці, наголосивши, що українські громади прагнуть не просто відбудувати зруйноване, а створити громади європейського зразка сучасні, енергоефективні та прозорі. На цьому він наголосив у відеозверненні до учасників Форуму про відновлення українських громад «Maia-Ukraine», організованому муніципалітетом Майа спільно з Посольством України в Португальській Республіці.

Звертаючись до португальських колег, Ігор Терехов детально окреслив бачення майбутнього відновлення, наголосивши, що війна змінила підходи до розвитку міст.

«Ми дивимося не лише на виклики сьогодення. Ми вже працюємо над майбутнім. Відновлення України не повинно означати механічне відтворення того, що було зруйноване, – зазначив голова Асоціації прифронтових міст та громад. – Ми прагнемо, передусім, забезпечити нову якість життя людей. Це означає побудувати сучасні, енергоефективні, конкурентоспроможні міста і громади з доступними соціальними послугами та відкритим врядуванням. Громади, які будуть інтегровані до європейського економічного та інституційного простору».

Ігор Терехов підкреслив, що українські міста сьогодні захищають не лише свою незалежність, але й спільні європейські цінності.

«Ми боремося за можливість народу самому обирати свій спосіб врядування та життя. Особливу роль у цій боротьбі відіграють українські міста та громади. Саме муніципалітети безпосередньо підтримують і піклуються про життя людей, забезпечують функціонування критичної інфраструктури та надання базових послуг навіть в умовах постійних атак», – наголосив він.

Голова Асоціації прифронтових міст та громад подякував муніципалітету Майа за організацію форуму та висловив окрему вдячність Надзвичайному і Повноважному Послу України в Португалії Марині Михайленко за сприяння у розвитку партнерств.

Також він закликав португальські муніципалітети, компанії, університети та громадські організації долучитися до відбудови, запевнивши, що Україна є найбільшим майданчиком у Європі для впровадження нових рішень у містобудуванні, енергетиці та цифровій трансформації. Він наголосив, що співпраця має бути взаємовигідною та довгостроковою.

«Успіх післявоєнного відновлення значною мірою залежить від сили міжнародних партнерств, які ми будуємо вже сьогодні. Запрошую португальські муніципалітети, компанії, університети та громадські організації долучитися до цього процесу. Ми відкриті до співпраці, ми готові до спільних проєктів і ми готові разом будувати сильніші громади та сильнішу Європу», – підсумував Ігор Терехов.

Своєю чергою посол України в Португалії Марина Михайленко, яка представила ключові пріоритети відбудови, наголосила на важливості залучення міжнародних партнерів.

«Відновлення України починається з людей і міцних партнерств. Разом наші громади здатні побудувати успішне майбутнє для всієї Європи, українські та португальські муніципалітети готові спільно працювати заради відновлення України та зміцнення європейської єдності», – зазначила пані Посол.

Зазначимо, що участь у заході (у форматі відеозвернень) також взяли представники Асоціації прифронтових міст та громад з інших регіонів країни. Зокрема, член правління Асоціації прифронтових міст та громад та виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар, начальник Херсонської МВА Ярослав Штанько та Тростянецький міський голова Юрій Бова.

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Теги: Україна Португалія посольство Ігор Терехов війна

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