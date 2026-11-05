Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 17 атак

За минулу добу на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 17 штурмів

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 89 авіаційних ударів, під час яких скинули 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7045 дронів-камікадзе та здійснили 2449 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 2380 осіб. Українські захисники також знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, п'ять засобів протиповітряної оборони, п'ять наземних робототехнічних комплексів, 1163 безпілотні літальні апарати, 375 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська здійснили дві атаки в районах Покровки та Бояро-Лежачів.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили шість атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного.

На Куп'янському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Лиманському напрямку

скриншот із Deep State

Сили оборони відбили шість атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного.

На Слов'янському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили дві атаки поблизу Никонорівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби противник активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із Deep State

Зафіксовано десять атак російських військ. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Дружківки.

На Покровському напрямку

скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили 17 атак противника. Російські війська атакували в районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснювали штурмові дії в напрямках Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Чернігівки та Добропілля.

На Олександрівському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із Deep State

Українські захисники відбили дев'ять атак противника. Російські війська намагалися просунутися поблизу Злагоди, Тернуватого, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби противник штурмових дій не здійснював.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не здійснював.

Нагадаємо, триває 1715-й день повномасштабної війни в Україні.