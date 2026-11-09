Савченко розповіла, що робить із військовими, які втрачають контроль від страху

Заступниця командира батальйону супроводжує військових на бойові позиції та стежить, як вони облаштовують побут і адаптуються до умов війни

Колишня народна депутатка, а нині військовослужбовця, майор ЗСУ, заступник командира батальйону з бойової роботи Надія Савченко розповіла, як працює з військовими, які під час підготовки або виконання завдань не можуть подолати паніку. За її словами, у таких випадках вона не обмежується розмовами, а особисто вивозить бійців на завдання та супроводжує їх на позиціях. Як інформує «Главком», про це Савченко розповіла в інтерв’ю Наталі Влащенко.

Савченко пояснила, що намагається якомога менше розпитувати військових про їхні переживання, натомість залучає їх до побуту, максимально наближеного до бойових умов.

«Я їм кажу про те, що ми зараз обладнуємо підвал, тому що зараз прилетить, артилерія знесе одним пострілом хату просто. FPV пару зайде – хата згорить. Ми беремо там цеглу, там дошки – взяли і пішли працювати. Молоток тримати, працювати», – розповіла вона.

Так само, за словами Савченко, відбувається і підготовка на полігоні: військовим пояснюють, як користуватися зброєю, стріляти, ховатися та копати укриття.

«Ти починаєш із ними жити в побуті, який максимально наближений до бойових дій», – пояснила заступниця командира батальйону.

Якщо військовий починає панікувати та відмовляється виходити на завдання, Савченко, за її словами, особисто вивозить його на позиції. Вона наголосила, що разом з іншими представниками командування батальйону також виходить на бойові позиції.

Там вона спостерігає, як боєць облаштовує своє місце: чи правильно обладнав укриття, чи є освітлення, ліхтарик, чи може просушити одяг. Савченко пояснила, що таким чином оцінює, наскільки людина адаптувалася до умов служби.

«Все, ти служиш із людиною, все добре – вперед. Прийду пізніше і все», – підсумувала вона.

За словами Савченко, такий підхід дає змогу не лише підготувати військових до виконання бойових завдань, а й побачити, як вони поводяться в умовах, наближених до реальних бойових дій.

Варто нагадати, що Надія Савченко зізналася, що майже не замислюється над тим, яким буде її життя через десять років. Через війну щоденні обставини постійно змінюються, тож нині її головна турбота – вижити самій і зберегти людей, за яких вона відповідає.