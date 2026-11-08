Теракт в Кракові: висновки. Нардепка пояснила, чому українських поліцейських треба відправити на фронт

Безугла порівняла дії польських та українських поліцейських під час терактів

Польський патрульний, який зупинив стрільця попри поранення, раніше служив у повітрянодесантній бригаді

Народна депутатка України Мар'яна Безугла після стрілянини у польському Кракові запропонувала відправляти українських патрульних поліцейських на фронт, а на їхні посади призначати військових і ветеранів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Безуглої у Facebook.

Депутатка порівняла дії польського патрульного Якуба Кулика, який разом із колегою знешкодив стрільця у Кракові, з поведінкою українських правоохоронців під час теракту в Голосіївському районі Києва.

Що відбулося в Голосіївському районі Києва? 18 квітня 2026 року озброєний чоловік відкрив вогонь по людях на вулиці Деміївській, а згодом захопив заручників у супермаркеті. Унаслідок нападу



Згодом Державне бюро розслідувань 18 квітня 2026 року озброєний чоловік відкрив вогонь по людях на вулиці Деміївській, а згодом захопив заручників у супермаркеті. Унаслідок нападу загинули семеро людей. Нападника було ліквідовано під час штурму магазину. Служба безпеки України кваліфікувала подію як терористичний акт.Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом патрульним поліцейським у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За версією слідства, правоохоронці прибули на місце стрілянини, побачили поранених та знали про озброєного нападника, однак не застосували табельну зброю і залишили місце події. Їхня бездіяльність могла сприяти продовженню нападу.

«Дії польського патрульного Якуба Кулика, який разом із колегою знешкодив стрільця в Кракові та, попри поранення, продовжував діяти доти, доки терорист не перестав становити загрозу для людей, різко контрастують із діями наших поліцейських, які тікали від терориста в Голосіївському районі Києва», – написала Безугла.

Нардепка звернула увагу, що польський правоохоронець раніше служив у повітрянодесантній бригаді Збройних сил Польщі. На її переконання, саме військовий досвід і підготовка мають важливе значення під час реагування на збройні напади. Безугла наголосила, що навіть у Польщі, яка не перебуває у стані війни, бойові навички можуть бути необхідними для забезпечення безпеки в містах.

«Патрульними поліцейськими могли б стати військові та ветерани, а чинних патрульних можна було б відправити служити до війська», – запропонувала депутатка.

Вона також розкритикувала ситуацію, за якої десятки тисяч українських патрульних за роки повномасштабної війни не отримали бойового досвіду. Окремо Безугла згадала бойову бригаду Національної поліції, заявивши, що значну частину її особового складу нібито становлять мобілізовані, а не кадрові правоохоронці.

Нагадаємо, 7 листопада у центрі польського Кракова сталася стрілянина. Озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих поблизу Головного ринку. За повідомленнями польських медіа, нападником виявився 24-річний Міхал О., який прибув до центру міста автомобілем. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще понад десятеро дістали поранення.

Правоохоронці зупинили нападника після перестрілки. Згодом у його помешканні в Островці-Свентокшиському було виявлено тіла трьох людей, яких попередньо ідентифікували як батьків і сестру чоловіка. Обставини їхньої загибелі розслідують слідчі.