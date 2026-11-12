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Нардепка звинуватила Залужного у брехні про звільнення Херсона

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Нардепка звинуватила Залужного у брехні про звільнення Херсона
Нардепка заявила, що генерал Ковальчук прибув у Херсон з численною охороною, а керував деокупацією не він
фото: Генштаб ЗСУ

Мар’яна Безугла заявила, що фактичне керівництво операцією здійснювали інші військові, а генерал Дмитро Ковальчук, якому приписували провідну роль, перебував в Одесі

Народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у перекручуванні обставин звільнення Херсона. Він нібито приховав роль генерала Євгена Мойсюка в плануванні та координації Херсонського контрнаступу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її заяву.

За словами Безуглої, генерал Дмитро Ковальчук під час Херсонського контрнаступу перебував в Одесі, звідки віддавав розпорядження. Водночас, як стверджує нардепка, військові скаржилися на безлад в управлінні та відсутність просування.

Безугла заявила, що зверталася з цього приводу до президента, після чого Ковальчука нібито відсторонили від керівництва операцією, а повноваження передали генералу Олександру Тарнавському. За її словами, польовими командувачами стали генерали Дмитро Драпатий та Андрій Гнатов.

Окремо депутатка наголосила, що Херсонський контрнаступ координував генерал Євген Мойсюк, який на той час був заступником Залужного. Вона стверджує, що головнокомандувач згодом виключив Мойсюка зі списків учасників операції, хоча саме йому раніше доручив її координувати.

Генерал Эвген Мойсюк
Генерал Эвген Мойсюк
фото: Media Centre

«Залужний захищав Ковальчука дуже активно, адже це його «побратим»», – написала Безугла.

Вона також згадала, що після входу українських військ до Херсона Ковальчук приїхав до міста з Одеси. За словами нардепки, генерал прибув із численною охороною та вітав місцевих жителів.

Безугла розкритикувала практику призначень у військовому керівництві, заявивши про кумівство та приховування ролей окремих командувачів. Вона висловила сподівання, що генерал Михайло Драпатий не вдаватиметься до подібних практик.

Зазначимо, наведені твердження є оцінками та версією подій, викладеними Безуглою. У дописі депутатка не навела документів на підтвердження своїх звинувачень. Позиція Валерія Залужного та згаданих генералів щодо цих заяв у наведеному дописі не представлена.

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що тактику, яка зрештою допомогла звільнити правобережну частину Херсонщини, запропонував генерал-майор Андрій Ковальчук. Спочатку Залужний не підтримував цей підхід, однак згодом визнав, що він почав приносити результат.

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Теги: Валерій Залужний Мар’яна Безугла війна Херсон ЗСУ деокупація

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