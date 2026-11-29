Президент Чехії Петр Павел назвав діяльність міністра оборони Яроміра Зуни деструктивною та шкідливою для країни. Серед причин критики – перешкоджання співпраці з Україною та спроби обмежити оборонні витрати. Про це Павел заявив в інтерв'ю Česká televize, інформує «Главком».

«Останнім часом мушу сказати, що його діяльність я сприймаю скоріше як деструктивну, як таку, що шкодить Чеській Республіці, а не як те, що нам якось допомагає», – наголосив президент.

Зокрема, Павел згадав, що Зуна перешкоджав начальнику Генерального штабу Мирославу Главачу відвідати Україну, де той мав перейняти бойовий досвід українських військових.

Крім позиції щодо України, Павел розкритикував кадрові рішення всередині Міністерства оборони та постійні спроби Зуни скоротити військові витрати.

Особливе невдоволення президента викликали неодноразові заяви міністра про те, що Чехії достатньо витрачати на оборону 2% ВВП.

На думку Павела, така позиція пов'язана з політикою партії «Свобода і пряма демократія» (SPD), яку представляє Зуна.

«SPD вже давно заявляє, що видатки на оборону не є її пріоритетом, що союзницькі зобов'язання не є її пріоритетом і що підтримка України не є її пріоритетом», – заявив чеський президент.

Варто нагадати, що Чехія може передати Україні 16 літаків-перехоплювачів L-39 Skyfox. Таку заяву під час візиту до Києва зробив перший віцепрем’єр уряду Чехії Карел Гавлічек.

До слова, чеські компанії долучаться до відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.