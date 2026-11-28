Міністерство просвіти РФ розіслало навчальним закладам рекомендації щодо проведення випускних вечорів у 2027 році – вони відбудуться по всій країні 26 або 27 червня. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Згідно з цими вказівками, до сценарію святкувань школи мають обов'язково включити запрошення учасників війни проти України. Окрім цього, програма повинна передбачати підняття державного прапора, виконання гімну Росії, вшанування багатодітних родин і сімей, що об'єднують кілька поколінь, а також промови батьків учнів, які мають державні нагороди.

Це не перша подібна ініціатива відомства: раніше школам радили кликати російських військових на лінійки 1 вересня, супроводжуючи заходи патріотичними піснями. Навчальний рік у російських закладах освіти вже традиційно стартує з пропагандистського уроку «Розмови про важливе». Цей предмет з'явився у програмі у 2023 році для просування наративів про так звані «традиційні цінності» та війну в Україні, а на заняття регулярно запрошують учасників бойових дій, зокрема найманців приватних військових компаній та колишніх ув'язнених.

Згідно з даними урядового звіту про освітню політику, лише протягом 2025 року для російських школярів і студентів коледжів влаштували понад 45 тис. зустрічей із військовими. Якщо відняти вихідні, свята та літні каникули, виходить приблизно по 250 таких заходів щодня. Крім того, у закладах освіти облаштували понад 18 тис. музеїв, стендів і куточків, присвячених війні проти України, а також провели 70 тис. зустрічей для 1,5 млн батьків на тему виховання дітей у контексті 80-річчя перемоги.

Російська влада активно залучає військових, які повернулися з фронту, до роботи в освітній та культурній сферах. Після запровадження спеціальних квот їх запрошують на вакансії вчителів, зокрема у початкових класах, вихователів дитсадків, викладачів технікумів і вишів, а також педагогів-психологів.

Згідно з урядовими інструкціями щодо працевлаштування таких кандидатів, роботодавцям заборонено вимагати у них медичні довідки про поранення чи наявність посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Раніше повідомлялося, що на території дитячого садка «Солнышко» у російському місті Тамбов відкрили пам'ятну стелу, присвячену учасникам війни проти України. Цей монумент став першим подібним об'єктом у Росії, встановленим саме у дошкільному закладі за майже п'ять років бойових дій.

Композиція пам'ятника складається з трьох частин: центральної червоної зірки з літерами Z, O та V, а також двох бічних плит, на одній з яких зображені білі журавлі, а на іншій – російські військовослужбовці.