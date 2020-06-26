У Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води



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Через паводок воду погодинно будуть подавати у найближчі три дні на понад 30 вулицях, проспектах та бульварах міста

Водопостачання обмежили через те, що вода стала мутною.

У Чернівцях у зв'язку з підняттям рівня води на Дністрі обмежили подачу води. Про це йдеться на сайті Чернівецької міської ради.

Зазначається, що через паводок воду погодинно будуть подавати у найближчі три дні на понад 30 вулицях, проспектах та бульварах міста.

Як зазначили у КП «Чернівціводоканал», водопостачання обмежили через те, що вода стала мутною.

«Подача води буде обмежена з 10:00 до 19:00 26 і 27 червня, у ніч із 26 на 27 червня та із 27 на 28 червня», йдеться у повідомленні.

На сайті міськради можна подивитися перелік усіх вулиць міста, яких стосуватимуться обмеження водопостачання.

Як повідомлялося, 24 червня у Чернівцях на річці Прут відбулося проходження максимального рiвня води у висотою 680 -730 см.

Нагадаємо, сильні зливи спричинили потужні повені у західних областях України. Потоками води вже зруйновані інфраструктура, автомобільні дороги державного значення та будинки. Очікується, що негода піде на спад ближче до кінця тижня.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.