«Голос» Вакарчука не лише програє вибори, а й не пустить до Ради інші демократичні сили – Андрухович



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14 червня партія «Голос» Вакарчука подала документи до ЦВК для участі у виборах

Андрухович розкритикував масову участь артистів та шоуменів у дочасних виборах до парламенту

Відомий український письменник Юрій Андрухович розкритикував масову участь артистів та шоуменів у дочасних виборах до Верховної Ради. Про це Андрухович написав у своєму блозі на сайті «Збруч».

Також письменник вважає, що партія «Голос» Святослава Вакарчука своїм балотуванням лише завадить проходженню до парламенту інших демократичних сил.

Як повідомлялося, 14 червня партія «Голос» Вакарчука подала документи до ЦВК для участі у виборах.

8 червня з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку. До нього зокрема увійшли Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина. Також у списку Сергій Притула, Інна Совсун, Андрій Шараскін, Рустем Умеров.

До списку кандидатів у одномандатних округах, яких підтримує «Голос», ввійшли зокрема Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька, Павло Різаненко.

Згодом «Голос» відкликав з партійного списку двох кандидатів на депутатські мандати в одномандатних округах через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.