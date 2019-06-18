В Україні відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів у нардепи



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У ЦВК зазначили, що у разі виникнення питань щодо неможливості відкриття рахунків виборчих фондів варто звертатися до Нацбанку та повідомляти про такі звернення Центральну виборчу комісію

Станом на сьогодні відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Про це повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії.

«Станом на 18 червня 2019 року відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

У Комісії прокоментували ситуацію у зв'язку з надходженням до ЦВК звернень від кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах щодо неможливості відкриття поточних рахунків їх виборчих фондів.

«Так, Комісія двічі надіслала Національному банку України роз’яснення щодо відкриття рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року та здійснення контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів, зокрема банками, в яких відкрито рахунки виборчих фондів», - повідомили у Комісії.

Нацбанк, у свою чергу, вже довів вказані листи ЦВК та додаткову роз'яснювальну інформацію до відома банків.

«Таким чином, у разі виникнення питань щодо неможливості відкриття поточних рахунків виборчих фондів просимо звертатися до Національного банку України та відповідно повідомляти про такі звернення Центральну виборчу комісію», - додали у ЦВК.

Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.