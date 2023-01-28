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Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)
Через поїздку за кордон під час війни Тимошенко втрапила у скандал
скріншот з відео "Української правди"

Скандал довкола Тимошенко почався після її поїздки у Дубаї на Новий рік

Депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла подала депутатське звернення до ВО «Батьківщина» з вимогою розглянути питання щодо виключення з членів партії та з однойменної фракції лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко. Фото запиту Безугла оприлюднила у Facebook.

Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ) фото 1
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ) фото 2
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ) фото 3

«Сказано – зроблено:) Моє звернення на ВО Батьківщина», – так підписала своє повідомлення Мар’яна Безугла.

Скандал довкола Тимошенко набирає обертів після публікації журналістського розслідування «Української правди», згідно з яким новий 2023 рік лідерка «Батьківщини» зустріла у Дубаї (ОАЕ).

На думку депутатки від провладної партії, Тимошенко «порушила високі поняття норм депутатської етики, дисципліни та поведінки» і своїм вчинком «компрометує саму себе, виборців, Верховну Раду та державу» під час війни.

Безугла у своєму запиті звернула увагу на те, що «за аналогічну поведінку» народного депутата від «Слуги народу» Миколу Тищенка «було невідкладно виключено» зі складу членів партії та її парламентської фракції.

Нагадаємо, за повідомленням журналістів «Української правди», народний депутат, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ). Журналісти встановили, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра. Вони зазначили, що у Дубаї Тимошенко вела обережний спосіб життя: її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. А залишаючи помешкання, лідерка нардепка з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.

До слова, повідомлення про те, що лідерку «Батьківщини» помітили на пляжі в Дубаї, викликало бурхливу реакцію соцмереж.

Після сандалу через відпочинок у Дубаї партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але тільки розізлила соцмережі.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель» та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментув і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.

Згодом речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що нардепа Миколу Тищенка після скандалу з Таїландом виключено зі складу парламентської фракції «Слуга народу».

 

Теги: росія Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада війна партія Слуга народу

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