Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж

Новина викликала резонанс у соцмережах

Не встиг вщухнути скандал з народним депутатом від «Слуги народу» Миколою Тищенком, який під час війни полетів «встановлювати зв’язки з українською громадою» у Таїланді, у соцмережі збурила інша новина – народний депутат, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ). Про це стало відомо з розслідування журналістів видання «Українська правда».

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Новина викликала неоднозначну реакцію у користувачів соцмереж – від жартів, відвертих кпинів до нагадування, що в Україні зараз мало хто може дозволити собі відпочинок.

Інші просто жартують з Юлії Володимирівни, згадуючи її «революційне» минуле "в інвалідному візку".

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Проте дописувачі нагадують, що у той час, коли можновладці дозволяють собі недешеві закордонні подорожі, в Україні десятки тисяч людей залишилися без домівок, живуть під постійними обстрілами, без світла, води і тепла.

До слова, лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото).

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

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Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментув і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.