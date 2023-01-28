Головна Країна Політика
search button user button menu button

Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі
колаж: 24tv.ua

Тимошенко ніяк не прокоментувала свій відпочинок у Дубаї 

Після скандалу, який розгорівся в соцмережах через відпочинок народної депутатки, лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко у Дубаї (ОАЕ), її однопартійці почали рятувати імідж лідерки. Але замість пояснень, чому Тимошенко у розпал війни ніжиться на дорогих пляжах, сайт партії опублікував пресреліз робочої поїздки Тимошенко до Женеви.  

У Женеві лідерка партії «Батьківщина» провела зустріч з Генеральним секретарем Глобального союзу IndustriALL Global Union Атле Хоє.

Не коментує свого відпочинку у Дубаї і сама Тимошенко, яка знімала відео для українського телебачення у номері готелю, що викликало негативні емоції у користувачів соцмереж. 

Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі фото 1

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ).  Журналісти встановили, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра.

У Дубаї Тимошенко вела обережний спосіб життя. Її неможливо було побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. А залишаючи помешкання, лідерка нардепка з обережності сідала в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.

Читайте також: Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж
Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина депутат пляжі відпочинок партії відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова депутатка Київради Катерина Глімбовська – донька будівельного магната Олександра Глімбовського
Юлія Тимошенко зробила дружину Насірова депутаткою
9 червня, 2022, 18:26
Юлія Тимошенко побажала матері дочекатися перемоги України у війні
Юлія Тимошенко зворушливо привітала маму з днем народження
11 серпня, 2022, 13:06
Журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)
Вчора, 10:49

Політика

Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі
Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака
Данілов заявив, що немає ніяких застережень для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ
Данілов заявив, що немає ніяких застережень для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ
Секретар РНБО попередив про кілька складних місяців
Секретар РНБО попередив про кілька складних місяців
Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону
Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону
Зеленський відзначив держнагородами п'ять іноземних чиновників
Зеленський відзначив держнагородами п'ять іноземних чиновників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8454
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж
8289
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
6074
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
4641
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту