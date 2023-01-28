Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі

Тимошенко ніяк не прокоментувала свій відпочинок у Дубаї

Після скандалу, який розгорівся в соцмережах через відпочинок народної депутатки, лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко у Дубаї (ОАЕ), її однопартійці почали рятувати імідж лідерки. Але замість пояснень, чому Тимошенко у розпал війни ніжиться на дорогих пляжах, сайт партії опублікував пресреліз робочої поїздки Тимошенко до Женеви.

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У Женеві лідерка партії «Батьківщина» провела зустріч з Генеральним секретарем Глобального союзу IndustriALL Global Union Атле Хоє.

Не коментує свого відпочинку у Дубаї і сама Тимошенко, яка знімала відео для українського телебачення у номері готелю, що викликало негативні емоції у користувачів соцмереж.

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Нагадаємо, народна депутатка Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ). Журналісти встановили, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра.

У Дубаї Тимошенко вела обережний спосіб життя. Її неможливо було побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. А залишаючи помешкання, лідерка нардепка з обережності сідала в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.