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Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)
Журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня
Українська правда

В середині січня Тимошенко повернулась до Києва

Народний депутат, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ). Про це повідомляє «Українська правда».

Журналісти встановили, що Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра. Також зазначається, що у Дубаї, Тимошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. А залишаючи помешкання, лідерка нардепка з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.

Тим не менше, журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Однак, щойно Тимошенко помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж. Через п'ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва.

Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото) фото 1

Видання з посиланням на джерела зазначає, що родина доньки Тимошенко переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає.

Зазначимо, що на відміну від депутата від «Слуги народу» Тищенка, Тимошенко була присутня на засіданнях Верховної Ради після нового року і персонально голосувала. Про що свідчать протоколи засідань.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментув і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.

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Теги: Батьківщина Верховна Рада Юлія Тимошенко

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