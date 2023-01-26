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Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським
За словами Тищенка, вище керівництво знає про його поїздку за кордон
фото з відкритих джерел

Нардеп прокоментував свій візит у Таїланд: «Чітко виконував поставлені Верховним Головнокомандуючим задачі»

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що наразі не повернеться додому, адже має справи у Таїланді. До того ж про його робочу поїздку знає вище керівництво. Про це нардеп повідомив у соцмережах.

Тищенко зауважив, що у грудні на нараді народним депутатам «Слуги народу» було поставлено задачу: розвинути дружні взаємовідносини в напрямку Азії та Африки. Наприклад, у В’єтнамі української делегації не було з 2014 року.

«Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази», – розповів нардеп.

Тищенко додав, що своє місцезнаходження не приховує, а всі його зустрічі офіційні та задокументовані. Також він нагадав, що є співголовою групи дружби із В’єтнамом.

Спершу депутат відвідав Хошимін. Проте з метою безпеки розкаже про результати відрядження по приїзду у доповіді.

«Друга зупинка. Королівство Тайланд. Так, дійсно, сьогодні я другий день перебуваю у цій країні разом зі спеціалістами по регіону. Результат: проведено зустріч з представниками королівської родини та досягнуто важливого дипломатичного погодження для підтримки України», – наголосив Тищенко.

Далі у його планах повернутися до В‘єтнаму, де також будуть проведені робочі зустрічі у межах групи дружби з в’єтнамськими колегами-парламентарями.

Нардеп підкреслив, що за наказом вищого керівництва Азіатський напрямок наразі є одним з пріоритетних.

«У політику я прийшов завдяки президенту і виборцям, всі свої обіцянки перед якими я виконав. І надалі продовжу, незважаючи на жодні брудні технології, чітко виконувати поставлені Верховним Головнокомандуючим задачі. І не відступлю, адже його вектор повністю відповідає моєму прагненню побудувати гідну країну та єдину націю», – зазначив Тищенко.

Він додав, що наразі його відрядження продовжиться, як і планувалось. За словами Тищенка, він діє виключно в інтересах України, що сьогодні включає в себе налагодження дипломатичних стосунків на міжнародній арені для прискорення нашої перемоги.

Крім того, депутат пообіцяв повернутися з позитивним результатом для країни.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Як відомо, нардепа мають вигнати з фракції, а не тільки позбавити керівних посад: «слуги» готують покарання Тищенку, який під час війни поїхав у Таїланд.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

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Теги: Таїланд партія Слуга народу Микола Тищенко

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