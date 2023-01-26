Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка

Подоляк: «Відповідальності перед суспільством не уникнути нікому»

Поїздки народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка є неприйнятними, на подібні вчинки реагуватимуть миттєво, жорстко та публічно. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

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«Давайте відверто. Подібні вчинки абсолютно неприйнятні, і реакція має бути миттєвою, жорсткою і публічною. Бо такі, м’яко кажучи, дивні «ініціативи» сильно дратують як суспільство, так і державу. Зараз і надалі, можете вже не сумніватися, будуть суворі кадрові рішення щодо тих, хто продовжує поводитися демонстративно й зухвало», – зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уже підтвердив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду, відповідно цей візит відбувся з порушенням процедури та не є офіційним.

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Радник очільника Банкової також нагадав, що була блискавична та справедлива реакція зі сторони керівництва партії та фракції «Слуга народу» – нардепа звільнили з посади заступника голови фракції та виключили з партії, а голосування щодо виключення зі складу фракції відбудеться найближчим часом.

«Маємо вже оптимальний перелік жорсткої юридичної реакції. Я вже не говорю про категоричні репутаційні особисті втрати. І водночас держава демонструє правильну дисциплінарну поведінку. Попри війну ми залишаємося демократичною країною, у якій інституції та закон мають значення. Але політичної відповідальності, а головне – відповідальності перед суспільством не уникнути нікому», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, «Слуга народу» Тищенко виїхав до Таїланду. У посольстві України анонсували зустріч з народним депутатом 27 січня.

До слова, Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

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Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.