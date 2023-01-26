Головна Країна Політика
search button user button menu button

Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка
Нардеп Тищенко поїхав за кордон без відповідних дозволів та розпоряджень
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Відповідальності перед суспільством не уникнути нікому»

Поїздки народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка є неприйнятними, на подібні вчинки реагуватимуть миттєво, жорстко та публічно. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

«Давайте відверто. Подібні вчинки абсолютно неприйнятні, і реакція має бути миттєвою, жорсткою і публічною. Бо такі, м’яко кажучи, дивні «ініціативи» сильно дратують як суспільство, так і державу. Зараз і надалі, можете вже не сумніватися, будуть суворі кадрові рішення щодо тих, хто продовжує поводитися демонстративно й зухвало», – зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уже підтвердив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду, відповідно цей візит відбувся з порушенням процедури та не є офіційним.

Радник очільника Банкової також нагадав, що була блискавична та справедлива реакція зі сторони керівництва партії та фракції «Слуга народу» – нардепа звільнили з посади заступника голови фракції та виключили з партії, а голосування щодо виключення зі складу фракції відбудеться найближчим часом. 

«Маємо вже оптимальний перелік жорсткої юридичної реакції. Я вже не говорю про категоричні репутаційні особисті втрати. І водночас держава демонструє правильну дисциплінарну поведінку. Попри війну ми залишаємося демократичною країною, у якій інституції та закон мають значення. Але політичної відповідальності, а головне – відповідальності перед суспільством не уникнути нікому», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, «Слуга народу» Тищенко виїхав до Таїланду. У посольстві України анонсували зустріч з народним депутатом 27 січня.

До слова, Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

Читайте також: Невиїзна еліта. Нардепи та чиновники шоковані рішенням закрити кордон
Теги: Таїланд Офіс президента Микола Тищенко Михайло Подоляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварія з HTMAS Sukhotai сталася у неділю ввечері
У Таїланді затонув військовий корабель. На борту перебувало більше сотні людей
19 грудня, 2022, 09:32
Російські пропагандистські ЗМІ подали новину як нібито «США готові просити Путіна про переговори»
Банкова висміяла російські ЗМІ за перекручування слів Байдена
2 грудня, 2022, 11:50
Проти очільника Чернігова відкрили дві справи й прийняли рішення відсторонити від посади
Мер Чернігова назвав чотири причини конфліктів із Офісом президента
15 грудня, 2022, 14:32
Подоляк наголосив, що РФ повинна програти війну з Україною
Банкова озвучила «різдвяну логіку» завершення війни з Росією
25 грудня, 2022, 21:37
Умови миру чітко визначені президентом України
Банкова назвала умови для припинення війни в Україні
30 грудня, 2022, 03:54
Денис Єрмак (на фото) із славнозвісних «плівок», зміст яких він не визнає і каже, що не займає жодних посад в Офісі президента
«Плівки Єрмака» помножено на нуль? Суд виніс сенсаційне рішення
6 сiчня, 14:02
Путін вважав, що українці з квітами зустрічатимуть російську армію
Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової
8 сiчня, 23:49
Російським загарбникам не вдасться втримати Запорізьку АЕС
Банкова розповіла, чому окупанти полишать Запорізьку АЕС
28 листопада, 2022, 01:50
До України прибула заступниця держсекретаря США
До України прибула заступниця держсекретаря США
16 сiчня, 19:42

Політика

Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка
Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка
Ситуація під Бахмутом та зброя від партнерів: Зеленський провів засідання Ставки
Ситуація під Бахмутом та зброя від партнерів: Зеленський провів засідання Ставки
«Проездом на пару дней». Тищенко відреагував на скандал із Таїландом
«Проездом на пару дней». Тищенко відреагував на скандал із Таїландом
Стефанчук відмежовується від Тищенка: дозволів на виїзд не надавав
Стефанчук відмежовується від Тищенка: дозволів на виїзд не надавав
Тищенко вже втратив посаду. «Слуги» ухвалили рішення
Тищенко вже втратив посаду. «Слуги» ухвалили рішення
«Слуги» готують покарання Тищенку, який під час війни поїхав у Таїланд
«Слуги» готують покарання Тищенку, який під час війни поїхав у Таїланд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Зеленський виступив на російському ТБ. Данілов пояснив, що відбувається
29K
На Київщині лунають вибухи
23K
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
11K
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта

Новини

Трамп емоційно відреагував на поставки танків Україні
Сьогодні, 19:22
Після останньої атаки в енергосистемі виник значний дефіцит потужностей, – «Укренерго»
Сьогодні, 15:25
Атака дронами та винищувачі для України: головні події ночі
Сьогодні, 07:34
Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Сьогодні, 07:04
Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту