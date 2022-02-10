Держспецзв’язку визначила сектор економіки, найбільш готовий до кібератак

З моменту попередньої масштабної кібератаки на енергетичний сектор України у 2015 році, в галузі зроблено необхідні висновки для запобігання небезпеці

«З усіх секторів, енергетичний найбільше готовий до кібератак», – заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій

З усіх секторів вітчизняної економіки саме енергетичний наразі є найбільш технологічно і кадрово підготовленим до можливих кібератак. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій.

Посадовець пригадав, що енергетичний сектор України у 2015 році мав сумний досвід із вірусом BlackEnergy, проте відтоді було зроблено необхідні висновки та усунено недоліки.

«За останні роки у них створено власний центр кібербезпеки. Я вважаю, що в цьому плані Україна готова до викликів, до кібератак. Але сподіваюся, що вони не повторяться», – пояснив посадовець.

Також заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій розповів, як нещодавня кібератака на українські урядові сайти вплинула на ситуацію в Україні та які заходи будуть введені після виявлення хакерами слабкого місця у системі безпеки.

До слова, Держспецзв’язку розкрила інформацію про плинність кадрів у відомстві та зусилля керівництва установи зі збереження колективу.

Також заступник голови Держспецзв’язку визнав, що кіберзахист України має слабкі місця.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня сталася масштабна кібератака на українські урядові сайти. Постраждали вебресурси Міністерства освіти і науки, Міністерств закордонних справ, Кабміну тощо. Факт кібератаки підтвердили у Міносвіти. Кіберфахівці дали поради підприємцям та керівникам, як убезпечити бізнес від хакерських атак та назвали найчастіші загрози, які виникають з розголошенням інформації.