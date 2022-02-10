  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Держспецзв’язку визначила сектор економіки, найбільш готовий до кібератак

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З моменту попередньої масштабної кібератаки на енергетичний сектор України у 2015 році, в галузі зроблено необхідні висновки для запобігання небезпеці - Держспецзв’язку визначила сектор економіки, найбільш готовий до кібератак
    З моменту попередньої масштабної кібератаки на енергетичний сектор України у 2015 році, в галузі зроблено необхідні висновки для запобігання небезпеці
    фото з відкритих джерел

    «З усіх секторів, енергетичний найбільше готовий до кібератак», – заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій

    З усіх секторів вітчизняної економіки саме енергетичний наразі є найбільш технологічно і кадрово підготовленим до можливих кібератак. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій.

    Посадовець пригадав, що енергетичний сектор України у 2015 році мав сумний досвід із вірусом BlackEnergy, проте відтоді було зроблено необхідні висновки та усунено недоліки.

    «За останні роки у них створено власний центр кібербезпеки. Я вважаю, що в цьому плані Україна готова до викликів, до кібератак. Але сподіваюся, що вони не повторяться», – пояснив посадовець.

    Також заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій розповів, як нещодавня кібератака на українські урядові сайти вплинула на ситуацію в Україні та які заходи будуть введені після виявлення хакерами слабкого місця у системі безпеки.

    До слова, Держспецзв’язку розкрила інформацію про плинність кадрів у відомстві та зусилля керівництва установи зі збереження колективу.

    Також заступник голови Держспецзв’язку визнав, що кіберзахист України має слабкі місця.

    Нагадаємо, у ніч на 14 січня сталася масштабна кібератака на українські урядові сайти. Постраждали вебресурси Міністерства освіти і науки, Міністерств закордонних справ, Кабміну тощо. Факт кібератаки підтвердили у Міносвіти. Кіберфахівці дали поради підприємцям та керівникам, як убезпечити бізнес від хакерських атак та назвали найчастіші загрози, які виникають з розголошенням інформації.

    Читайте також інерв'ю: Найбільша кібератака на Україну: де було слабке місце? Інтерв’ю із заступником голови Держспецзв’язку
    Теги: енергетика кібератака Україна Олександр Потій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Держспецзв’язку визначила сектор економіки, найбільш готовий до кібератак