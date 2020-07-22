Сонячні панелі в Україні встановили вже понад 25 тисяч родин графіка нова енергія



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Сумарна потужність усіх СЕСд в Україні - 658 МВт

Обсяг вкладених родинами інвестицій перевищує €520 млн

В Україні станом на 1 липня вже понад 25,6 тис. домогосподарств використовують «чисту» електроенергію, встановивши сонячні електростанції (СЕСд). Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

Обсяг вкладених родинами інвестицій перевищує 520 млн євро, а сумарна потужність усіх СЕСд - 658 МВт.

Зокрема, впродовж II кварталу 2020 р. ще близько 1500 домогосподарств перейшли на сонячні панелі.

«Використовуючи електроенергію з енергії сонця, сім’ї самостійно забезпечують свої енергетичні потреби та заощаджують на комунальних послугах. Якщо встановити акумуляторне обладнання, то можна стати фактично автономним та енергонезалежним», - зазначив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Заступник голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко звернув увагу на те, що СЕС домогосподарств – це мала розподілена генерація, яка дозволяє використовувати енергію в точці її виробництва. Це, в свою чергу, сприяє уникненню втрат в мережах при транспортуванні електроенергії.

«Ще одна перевага СЕС – це додатковий стимул для власників слідкувати за споживанням електроенергії, змінювати поведінку на енергоощадну, впроваджувати енергоефективні заходи та використовувати smart-технології», - підкреслив Шафаренко.

Топ-5 областей за кількістю СЕС приватних домогосподарств:

Дніпропетровська – майже 3500;

Тернопільська – більше 2200;

Київська – більше 2000;

Івано-Франківська - більше 1900;

Закарпатська - майже 1600.

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