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    Сонячні панелі в Україні встановили вже понад 25 тисяч родин

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    Сумарна потужність усіх СЕСд в Україні - 658 МВт - Сонячні панелі в Україні встановили вже понад 25 тисяч родин
    Сумарна потужність усіх СЕСд в Україні - 658 МВт

    Обсяг вкладених родинами інвестицій перевищує €520 млн

    В Україні станом на 1 липня вже понад 25,6 тис. домогосподарств використовують «чисту» електроенергію, встановивши сонячні електростанції (СЕСд). Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

    Обсяг вкладених родинами інвестицій перевищує 520 млн євро, а сумарна потужність усіх СЕСд - 658 МВт.

    Зокрема, впродовж II кварталу 2020 р. ще близько 1500 домогосподарств перейшли на сонячні панелі.

    «Використовуючи електроенергію з енергії сонця, сім’ї самостійно забезпечують свої енергетичні потреби та заощаджують на комунальних послугах. Якщо встановити акумуляторне обладнання, то можна стати фактично автономним та енергонезалежним», - зазначив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

    Заступник голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко звернув увагу на те, що  СЕС домогосподарств – це мала розподілена генерація, яка дозволяє використовувати енергію в точці її виробництва. Це, в свою чергу, сприяє уникненню втрат в мережах при транспортуванні електроенергії.

    «Ще одна перевага СЕС – це додатковий стимул для власників слідкувати за споживанням електроенергії, змінювати поведінку на енергоощадну, впроваджувати енергоефективні заходи та використовувати smart-технології», - підкреслив Шафаренко.

    Топ-5 областей за кількістю СЕС приватних домогосподарств:

    • Дніпропетровська –  майже 3500;
    • Тернопільська – більше 2200;
    • Київська – більше 2000;
    • Івано-Франківська - більше 1900;
    • Закарпатська - майже 1600.

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    Сонячні панелі в Україні встановили вже понад 25 тисяч родин
    Сонячні панелі в Україні встановили вже понад 25 тисяч родин
    Сонячні панелі в Україні встановили вже понад 25 тисяч родин

    Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині планують побудувати заводи з переробки сміття на водень.

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