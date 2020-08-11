«Європейська Солідарність» вимагає від Зеленського відреагувати на справу проти Коломойського у США



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Українська влада робить тим часом вигляд, ніби не помічає міжнародного скандалу, пов’язаного із заявою Мінюсту США - «Європейська солідарність»

США офіційно звинуватило колишніх власників Приватбанку у масштабних розкраданнях коштів клієнтів цієї установи

Міністерство юстиції США офіційно звинуватило колишніх власників Приватбанку у масштабних розкраданнях коштів клієнтів цієї установи та відмиванні їх в різних країнах світу. Про це йдеться на партійному сайті.

У «Європейській солідарності» наголосили, що низка світових ЗМІ цілком слушно акцентувала увагу на прямому зв’язку Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського.

«Українська влада робить тим часом вигляд, ніби не помічає міжнародного скандалу, пов’язаного із заявою Мінюсту США. Але зам’яти його вже не вийде – надто великий резонанс», - зазначають у партії.

«Європейська Солідарність» вимагає від президента, генпрокурора, НАБУ, НАЗК та Держфінмоніторингу:

піти на повне і всеохоплююче співробітництво з американською системою правосуддя в частині її звинувачень на адресу Коломойського та його спільників;

розпочати діалог з американською стороною з метою повернення незаконно виведених з Приватбанку фінансових ресурсів, які мають компенсувати витрати держави на захист клієнтів Приватбанку від наслідків шахрайських дій колишніх його приватних власників;

порушити кримінальні провадження проти Коломойського за епізодами, які дотичні до фактів фінансових махінацій, викритих американським правосуддям;

розкрити та нейтралізувати увесь злочинний спрут агентів впливу Коломойського в Офісі Президента, Кабінеті Міністрів, судовій системі та правоохоронних органах, фракціях парламенту, політичних партіях, які обіцяють «майбутнє» за рахунок більш ніж сумнівного походження коштів Коломойського;

гарантувати незалежність діяльності Національного банку України та відмову від політичного переслідування, розпочатого на догоду Коломойському проти тих, хто врятував кошти десятків мільйонів вкладників, забезпечивши націоналізацію Приватбанку;

створити Тимчасову слідчу комісію із жорстким контролем з боку опозиції та суспільства за розслідуванням наймасштабнішого в історії України шахрайства з активами Приватбанку.

Мін’юст США подав до Окружного суду США Південного округу Флориди два цивільних позови, в яких йдеться про те, що комерційну нерухомість Коломойського в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) було придбано за рахунок коштів, незаконно отриманих з Приватанку, і ця нерухомість підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

4 серпня стало відомо, що ФБР провело обшуки в американській компанії Optima, яку пов’язують з Коломойським.

Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через Приватбанк, яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році, а сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість.

У травні 2020 року американські видання BuzzFeed і Bloomberg повідомили про справу, яку ФБР веде проти Коломойського та Боголюбова. Тоді розслідувачі вже встановили, що десь із 2008 року й протягом наступних п’яти років компанії з Кіпру, Карибських островів тощо, пов’язані з олігархами, скуповували нерухомість у центрі американського міста Клівленд (штат Огайо), а також окремі об’єкти в інших американських штатах.

Загалом, як ідеться в матеріалах розслідування, Коломойський і Боголюбов передали $622,8 млн підконтрольним їм фірмам для купівлі нерухомості. Розслідувачі підозрюють, що ці кошти — частина з тих, що були виведені з Приватбанку для відмивання.