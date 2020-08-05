Комітет виборців оприлюднив топ-5 скандальних заяв «слуг» щодо місцевих виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КВУ застерігає владу від використання адмінресурсу на виборах

Комітет виборців України застерігає владу від використання адміністративного ресурсу на місцевих виборах. За даними КВУ впродовж останнього часу представники влади неодноразово озвучували заяви та наміри, які можуть мати ознаки адмінресурсу, тобто передбачають використання владних повноважень в політичних цілях.

Комітет визначив п’ять заяв влади із ознаками адмінресурсу.

Під час виступу на зборах фракції «Слуга народу» щодо організації праймеріз на посаду київського міського голови, які відбувалися за участі президента України, народний депутат Олександр Дубінський заявив, що він обговорював з главою держави кримінальні справи щодо Віталія Кличка: «А якщо ще й будуть підніматися кримінальні справи, про які ми з Володимиром Олександровичем говорили, я думаю, він (Кличко, - ред.) не доживе до виборів, він просто втече».

Володимир Зеленський 16 липня на брифінгу заявив, що усіх кандидатів від «Слуги народу» перед виборами перевірить Служба безпеки України: «У нас є один принцип – ми не можемо, дійсно прослідкувати за всією країною, але в нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити безпекові речі. І від Служби безпеки ми будемо просити допомогу, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів».

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, відповідаючи на запитання щодо майбутніх місцевих виборів, заявив, що він може координувати роботу з Офісом президента щодо перевірки кандидатів від партії «Слуга народу»: «Я не прихильник того, щоб голова ОДА займався політичним будівництвом у регіоні. Але звичайно, я буду дотичний до штабу, проводитиму такий собі шифтинг людей, які можуть бути токсичними, мати якийсь негативний бекґраунд, що завадив би формуванню нормального рейтингу партії. Я, до речі, маю всі можливості, щоб таку інформацію отримувати і передаватиму її в Офіс президента. У нас із обласним штабом буде такий ось тип роботи».

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю виданню «Апостроф» зазначив, що до відбору кандидатів у міські голови від партії «Слуга народу» залучено Офіс президента та Міністерство цифрової трансформації: «Є команда Михайла Федорова та Сергія Трофімова, яка займається інтеграцією всього, що стосується регіонального розвитку в одну систему. Вони намагаються поєднати щось від Мінрегіону, щось від ОП, щось із депутатської лінії. У них є цікава ідея, суть якої в тому, що вони багато-багато людей знайшли за певними параметрами, і ми дивимося на цих людей, з кимось із них ведемо бесіди».

Крім того, за даними ЗМІ, голоси під час праймеріз «Слуги народу» в Києві мали підраховувати працівники Офісу президента, про що заявив народний депутат Качура.

На думку Комітету, такі заяви можна розцінювати як підготовку до використання адміністративного ресурсу на місцевих виборах. Залучення ресурсів і можливостей Служби безпеки України, Офісу президента, окремих міністерств, місцевих державних адміністрацій чи інших органів влади до проведення передвиборної агітації у період виборчого процесу може розглядатися як використання адміністративного ресурсу і порушення принципу рівності кандидатів. Виборче законодавство забороняє кандидатам, які займають посади в органах державної влади, залучати до передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.

Читайте також: