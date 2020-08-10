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    У світі

    Протести у Білорусі: НАТО засудило насильство з боку силовиків

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    Протести відбулися в 33 містах Білорусі, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську - Протести у Білорусі: НАТО засудило насильство з боку силовиків
    Протести відбулися в 33 містах Білорусі, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську
    Фото: Reuters

    Союзники по НАТО висловили серйозні побоювання проведенням президентськими виборами в Білорусі

    НАТО висловило стурбованість подіями в Білорусі та засудило насильство проти її громадян.

    Про це йдеться в заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа 10 серпня.

    «Союзники по НАТО висловили серйозні побоювання проведенням президентськими виборами в Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних протестувальників. Необхідно поважати фундаментальні права, в тому числі свободу слова та право на мирний протест», – йдеться в заяві Столтенберґа.

    Раніше країни Люблінського трикутника — Україна, Польща та Литва — виступили зі спільною заявою щодо масових акцій протестів у Білорусі.

    Міністри закордонних справ наголошують, що для подальшого розвитку Білорусі необхідними є повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права.

    У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

    До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

    Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

    Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

     Читайте також: 
    Білорусь НАТО вибори Олександр Лукашенко протест Єнс Столтенберг
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