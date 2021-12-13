До 128-річчя Миколи Хвильового опубліковано доноси чекістів на видатного письменника
Радянські спецслужби ретельно вивчали особистість письменника та слідкували за його творчістю
Центр досліджень визвольного руху опублікував документи зі справи-формуляра видатного українського письменника, представника «Розстріляного відродження» Миколи Хвильового до 128-ї річниці з дня його народження. Серед документів чимало донесень агентів на письменника, а також листи та передсмертні записки.
Серед опублікованих документів зокрема наявні:
- анкета зі справи-формуляра на Миколу Хвильового;
- агентурне донесення про другу частину роману «Вальдшнепи»;
- агентурне повідомлення про повернення Миколи Хвильового із-за кордону;
- лист Миколі Хвильовому від матері;
- передсмертна записка Миколи Хвильового;
- «Золотий мій Любисток». Передсмертна записка Миколи Хвильового адресована донці;
- протокол допиту дружини письменника Юлії Уманцевої від 13 травня 1933 року, тощо.
Всього у добірці 50 документів. В анкеті у справі-формулярі, яку чекісти завели на Хвильового, наявні усього кілька відомостей про письменника: рік та місце народження, адреса, професія та прізвисько.
Серед чекістів письменника називали «Вальдшнеп», відповідно до назви роману Хвильового («Вальдшнепи», 1927 рік – «Главком»). Прізвисько письменника вказує на те, що спецслужби стежили за його творчістю. «Що роблять герої Хвильового — п'ють, розбещують, бігають за спідницями, їздять на автомобілях, жруть сенаторські та дитячі пайки, словом, нове міщанство з партквитками», – йдеться в агентурному зведенні.
Агентів обурювало чимало творів письменника, зокрема й відома новела «Я (Романтика)»: «Вся робота ЧК представлена, як чорний трибунал, що складається з садистів, які пригнічують інтелігента та змушують його вбити свою ж матір».
Збірка документів містить також особисті листи Хвильового, зокрема від його матері. У ньому йдеться про скрутне становище, в якому опинилася жінка, голод, вживання у їжу квіток акації, макухи та тирси.
Відомо, що у 1933 році письменник відвідав південь України, де став свідком Голодомору.
13 травня 1933 року у віці 39 років Микола Хвильовий застрелився у власній квартирі в будинку «Слово», що у Харкові. Оточення письменника говорило про різні причини цього вчинку: арешт товариша Михайла Ялового, побачене в селі 1933 року, бар'єри, які не міг витримати інтелектуал, матеріальне становище.
Нагадаємо, нещодавно На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника Івана Микитенка (фото).