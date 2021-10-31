Помер відомий дитячий письменник, автор повісті «Сторожова застава»
Довгий час твори автора були недоступні українському читачеві
Після виснажливої хвороби на 85 році життя помер письменник Володимир Рутківський, автор десятка пригодницьких повістей для дітей і підлітків. Про це ідеться на сайті «Читомо».
«Володимир Григорович мешкав в Одесі й до останніх днів життя писав твори для дітей та опікувався долею Корнейчуковської премії. Мріяв «українізувати» дитячих письменників Одеси й сумлінно із цим працював», – сказано у повідомленні.
Народився 18 квітня 1937 року на Черкащині. Навчався в Одеському політехнічному інституті. Друкуватися почав 1959 року. Працював на Одеському суперфосфатному заводі, відтак подався в журналістику. Закінчив Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. Максима Горького.
У літературі дебютував як поет (у доробку Володимира Рутківського сім поетичних збірок). Утім, письменницьку славу й любов читачів принесли твори для дітей та юнацтва – повісті «Аннушка» (українське видання – «Ганнуся», 2012), «Гості на мітлі», «Бухтик з тихого затону», «Канікули у Воронівці», «Намети над річкою», «Слуга баби-Яги»; повість-легенда «Сторожова застава» (нагадаємо, на початку 2021 року у вільному доступі з’явився фільм «Сторожова застава», знятий за повістю Рутківського), книга нарисів «Земля майстрів», п’єса-казка «Прибульці», книга про німецьку окупацію під час Другої світової війни «Потерчата».
Довгий час твори Володимира Рутківського були недоступні українському читачеві. За радянських часів письменника не раз звинувачували в українському націоналізмі; в Україні відмовлялися видавати його твори, проте перекладені російською приймали до друку у видавництвах Москви. В Україні Рутківський став відомий уже за незалежності. Визнання читачів йому принесла пригодницька трилогія про джур козака Швайки, що побачила світ у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» впродовж 2007–2010 років. Саме за неї письменник у 2012 році отримав Шевченківську премію.
Лауреат численних літературних нагород, у тому числі премій імені Лесі Українки, Миколи Трублаїні, Віктора Близнеця, рейтингу «ЛітАкцент року 2009» (за другу книжку з трилогії «Джури-характерники»), літературної премії «Книга року BBC 2011» (за історичну дилогію «Сині води»), а також Національної премії України імені Тараса Шевченка (2012). На відсотки від грошової частини Шевченківської премії заснував приватну нагороду в царині дитячої літератури «Джури».
У 2018 році за книжку «Гості на мітлі» («ВСЛ») був включений до Почесних списків Андерсена.
Раніше на 104-му році життя нас покинув ветеран Другої світової війни, капітан 1-го рангу Військово-морських сил СРСР, учасник битви під Сталінградом Іван Анікеєвич Залужний.
Нагадаємо, у суботу, 30 жовтня, у віці 82 років, пішов з життя видатний український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Валерій Євгенович Хмелько.