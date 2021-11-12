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    На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника (фото)

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    Пам'ятники письменника та його дружини залишилися без бюстів - На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника (фото)
    Пам'ятники письменника та його дружини залишилися без бюстів
    фото: Владислав Трубіцин/Facebook

    Байкове кладовище страждає від вандалів і потребує посиленої охорони

    На Байковому кладовищі невідомі вкрали бронзовий бюст, що був встановлений на могилі українського письменника і драматурга Івана Микитенка. Про це повідомив депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин на своїй сторінці у Facebook.

    Також вкрадений бюст, встановлений на могилі дружини письменника.

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    На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника (фото)
    На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника (фото)
    фото: Владислав Трубіцин/Facebook

    Депутат вважає, що потрібно посилити охорону Байкового кладовища, адже на ньому знаходяться могили інших відомих українців, на яких встановлені не тільки бюсти з бронзи чи міді, але й цілі скульптури.

    Трубіцин додав, що розпочав роботу з відновлення бюсту на могилі Івана Микитенка та його дружини.

    Нагадаємо, раніше поліція затримала зловмисників, які на Байковому кладовищі вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського.

    Теги: Київ депутат вандалізм цвинтар
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    На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника (фото)