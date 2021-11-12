На Байковому кладовищі невідомі викрали бронзовий бюст письменника (фото)

Пам'ятники письменника та його дружини залишилися без бюстів

Байкове кладовище страждає від вандалів і потребує посиленої охорони

На Байковому кладовищі невідомі вкрали бронзовий бюст, що був встановлений на могилі українського письменника і драматурга Івана Микитенка. Про це повідомив депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин на своїй сторінці у Facebook.

Також вкрадений бюст, встановлений на могилі дружини письменника.

Депутат вважає, що потрібно посилити охорону Байкового кладовища, адже на ньому знаходяться могили інших відомих українців, на яких встановлені не тільки бюсти з бронзи чи міді, але й цілі скульптури.

Трубіцин додав, що розпочав роботу з відновлення бюсту на могилі Івана Микитенка та його дружини.

Нагадаємо, раніше поліція затримала зловмисників, які на Байковому кладовищі вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського.