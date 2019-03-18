До Єдиної церкви перейшло вже понад 480 парафій



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3 лютого у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

За минулу добу, 17 березня, до Православної церкви України перейшло вісім парафій

Станом на 18 березня до Православної церкви України перейшло 484 парафіяльні храми та два кафедральні собори з Московського патріархату. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ.

За даними карти, за минулу добу, 17 березня, до ПЦУ перейшло 8 парафій: Храм архістратига Михаїла с. Завадівка, Свято-Дмитрівський храм с. Бедриківці та Храм Різдва Пресвятої Богородиці с. Вишнівчик у Хмельницькій області; Петро-Павлівська церква с. Поліське у Рівненській області; Церква Різдва Христового с. Василівка у Миколаївській області; церква с. Станишівка у Житомирській області; церква с. Тристень у Волинській області; Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Припутні у Чернігівській області.

Крім того, 16 березня до ПЦУ перейшли 4 парафії — Храм Покрови Пресвятої Богородиці с. Слобідка-Смотрицька у Хмельницькій області; Спасо-Преображенська церква м. Охтирка у Сумській області; Свято-Миколаївська церква с. Будятичі у Волинській області; Церква пророка Божого Іллі с. Стрільчинці у Вінницькій області.

Водночас, 15 березня до ПЦУ приєднались дві парафії у Вінницькій області — Свято-Успенський храм і Свято-Миколаївський храм смт Стрижавка.

Як повідомлялося, закон про врегулювання переходу парафій з Московського патріархату до Православної церкви України набув чинності 31 січня 2019 року.

Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.

Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос привезли до України.

Нагадаємо, 3 лютого у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.